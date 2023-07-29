Вибух у Шевченківському суді: правоохоронців підозрюють у недбалості й порушенні правил

У зв’язку з вибухом у Шевченківському райсуді Києва, що стався 5 липня, повідомлено про підозру трьом співробітникам Київського СІЗО та двом нацгвардійцям.

Джерело: Офіс генпрокурора

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Дослівно: "За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру п’яти особам – трьом співробітникам ДУ "Київський слідчий ізолятор" та двом військовослужбовцям Національної гвардії України.

Співробітникам СІЗО інкриміновано службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України), а військовослужбовцям Нацгвардії – порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (ч. 3 ст. 418 КК України)".

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Деталі: Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюють слідчі ГСУ ДБР.

За даними слідства, 5 липня підозрювані брали участь в етапуванні підсудного Ігоря Гуменюка до приміщення Шевченківського районного суду м. Києва для участі у розгляді справи.

Як заявили в Офісі генпрокурора, під час перебування в СІЗО та перевезенні арештанта до суду відповідальні посадовці ДУ "Київський слідчий ізолятора" та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі.

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В приміщенні суду арештант застосував вибухові засоби. Це призвело до його загибелі, поранення співробітників поліції та пошкодження приміщення і майна суду.

Дослівно: "Встановлено, що підсудний тривалий час готувався до втечі з-під варти. Він кустарно виготовив кілька саморобних вибухових пристроїв. Планував підірвати їх у приміщенні суду, щоб втекти, використовуючи паніку.

У камері, де утримувався чоловік, було виявлено залишки двох вибухових речовин. Вони ідентичні тим, що були використані у приміщенні Шевченківського суду".

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