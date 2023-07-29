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Взрыв в Шевченковском суде: правоохранителей подозревают в халатности и нарушении правил

Катерина ТищенкоСуббота, 29 июля 2023, 16:47
Взрыв в Шевченковском суде: правоохранителей подозревают в халатности и нарушении правил
последствия взрыва в суде, фото: Офис генпрокурора

В связи со взрывом в Шевченковском райсуде Киева, который произошел 5 июля, сообщено о подозрении трем сотрудникам Киевского СИЗО и двум нацгвардейцам.

Источник: Офис генпрокурора

 
все фото Офиса генпрокурора

Дословно: "При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщено о подозрении пяти лицам - трем сотрудникам ГУ "Киевский следственный изолятор" и двум военнослужащим Национальной гвардии Украины.

Сотрудникам СИЗО инкриминируется служебная халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины), а военнослужащим Нацгвардии – нарушение уставных правил караульной службы или патрулирования (ч. 3 ст. 418 УК Украины)".

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Детали: Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование осуществляют следователи ГСУ ГБР.

 

По данным следствия, 5 июля подозреваемые участвовали в этапировании подсудимого Игоря Гуменюка в помещение Шевченковского районного суда г. Киева для участия в рассмотрении дела.

 

Как заявили в Офисе генпрокурора, во время пребывания в СИЗО и перевозке арестанта в суд ответственные должностные лица ГУ "Киевский следственный изолятор" и Нацгвардии не проводили его личный обыск и не проверяли вещи.

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В помещении суда арестант применил взрывчатые средства. Это привело к его гибели, ранению сотрудников полиции и повреждению помещения и имущества суда.

Дословно: "Установлено, что подсудимый длительное время готовился к побегу из-под стражи. Он кустарно изготовил несколько самодельных взрывных устройств. Планировал взорвать их в помещении суда, чтобы убежать, используя панику.

В камере, где содержался мужчина, были обнаружены остатки двух взрывчатых веществ. Они идентичны тем, что были использованы в помещении Шевченковского суда".

Предыстория:

  • 5 июля в Шевченковском райсуде Киева произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще двое - были ранены.
  • Погибшим и подозреваемым в совершении взрыва является бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года.
  • Адвокат Гуменюка заявил, что его подзащитный чувствовал себя морально сломленным и просил отпустить его воевать, но вряд ли мог сам себя взорвать.
  • Прокуратура заверила, что прилагала максимум усилий для обеспечения быстрого и всестороннего рассмотрения дела о смерти нацгвардейцев от взрыва гранаты 2015 года, в котором подозревался Игорь Гуменюк.

Темы: Киевсудвзрывпрокуратура
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