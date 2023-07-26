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Батьківщину-мати вже готують до встановлення Тризуба, він буде з європейської сталі

Олена РощінаСереда, 26 липня 2023, 14:48
Батьківщину-мати вже готують до встановлення Тризуба, він буде з європейської сталі
Тризуб для Батьківщини-матері, фото МКІП

У Києві почали підготовку до встановлення на щиті монумента "Батьківщина-мати" Герба України замість герба СРСР, у Мінкульті запевняють, що все робиться за кошти меценатів. 

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики 

Дослівно Мінкульт: "Поки на столичному підприємстві завершують виготовлення тризуба, Батьківщина-мати готується до історичних змін".

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Деталі: 25 липня Мінкульт показав на відео, як Батьківщину-мати готують до оновлення, хоча в суспільстві лунала думка, що під час війни всі кошти краще вкладати в перемогу.

Міністерство також повідомило, що Тризуб для Батьківщини-матері виготовлять із європейського металу, бо сталь, надана меткомбінатом "Запоріжсталь" для виготовлення частини виробу, "не відповідає технічним вимогам". Будівельники склали дефектний акт.

Як пояснили у Мінкульті, метал мав бути ідентичним до того, з якого виготовили і сам монумент Батьківщини-матері. Спершу планували використовувати сировину європейську та вітчизняну – з "Запоріжсталі". Проте партія, що надійшла з комбінату, показала суттєву різницю із закордонним аналогом та вимогами проєкту. 

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"Надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу усієї конструкції. Крім того, матеріал з комбінату мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи. Використання сталі лише європейського виробника жодним чином не змінює кошторис проєкту: вартість металу залишається незміннoю – 400 тисяч грн", – заявили у міністерстві. 

Вартість проєкту заміни радянського герба на український тризуб складає 28 млн грн. Усі гроші надають донори й меценати, жодної копійки з державного бюджету не витратять, запевнили в Мінкульті.

Оновити Батьківщину-мати планують до 24 серпня 2023 року, коли Україна відзначатиме 32 роки незалежності. 

Цьому передувало: 19 липня ЗМІ показали, як на заводі в Києві закінчують виготовлення тризуба на щит "Батьківщини-матері".

Передісторія: 

  • У липні 2022 року голосування в "Дії" показало, що більшість українців (85% респондентів) вважають, що радянську символіку на щиті столичного монументу "Батьківщина-мати" необхідно замінити на український герб.
  • У серпні того року міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що щит замінять у 2023 році: серп і молот демонтують і встановлять тризуб. 
  • 13 липня 2023 року Державна інспекція архітектури та містобудування України дозволила реконструкцію щита скульптури "Батьківщина-Мати" у Києві. 
  • 13 липня Міністерство культури та інформаційної політики представило проєкт "Тризуб Батьківщини", а міністр Олександр Ткаченко запевнив, що залучено "нуль коштів з бюджету, гроші на відновлення історичної справедливості зібрано виключно від великого бізнесу".
  • 20 липня Олександр Ткаченко написав заяву про відставку на тлі негативної реакції президента на його заяву про доречність добудови Музею Голодомору під час війни, обурення суспільства фінансуванням серіалів, суперечками щодо доцільності оновлення символіки на Батьківщині-матері, коли кошти необхідні на потреби фронту. Заяву Ткаченка Верховна Рада ще не розглядала, профільний комітет її не підтримав.

Теми: КиївМінкультуридерусифікаціядекомунізація
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