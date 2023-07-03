Води по коліно: Єрмак показав страшне фото Дніпра після підриву окупантами Каховської ГЕС

Річку Дніпро в районі міста Запоріжжя нині можна просто перейти − рівень води після підриву росіянами Каховської ГЕС сягає не вище пів метра, подекуди вода зійшла геть − так що можна ходити по піску.

Джерело: фото з Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака

Пряма мова Єрмака: "Екоцид. Дніпро в районі Дніпровської ГЕС після підриву росіянами Каховської ГЕС".

Деталі: На опублікованому фото видно людей, які переходять Дніпро фактично по піску, а також повністю видно греблю Дніпровської ГЕС на фоні.

Дніпровська ГЕС розташована вище Каховсього водосховища Скриншот з google.maps

"Не помічати цього неможливо. Мовчати про це також не можна. Бо мовчання і відсутність покарання для терористів − це злочин проти нинішніх та майбутніх поколінь. Росія відповідатиме, їх покоління за все заплатять і це стане уроком для всієї російської нації", − підсумував Єрмак.

Так виглядала Дніпровська ГЕС до теракту росіян на Каховській ГЕС Фото uhe.gov.ua

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