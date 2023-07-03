Води по коліно: Єрмак показав страшне фото Дніпра після підриву окупантами Каховської ГЕС
Річку Дніпро в районі міста Запоріжжя нині можна просто перейти − рівень води після підриву росіянами Каховської ГЕС сягає не вище пів метра, подекуди вода зійшла геть − так що можна ходити по піску.
Джерело: фото з Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака
Пряма мова Єрмака: "Екоцид. Дніпро в районі Дніпровської ГЕС після підриву росіянами Каховської ГЕС".
Деталі: На опублікованому фото видно людей, які переходять Дніпро фактично по піску, а також повністю видно греблю Дніпровської ГЕС на фоні.
"Не помічати цього неможливо. Мовчати про це також не можна. Бо мовчання і відсутність покарання для терористів − це злочин проти нинішніх та майбутніх поколінь. Росія відповідатиме, їх покоління за все заплатять і це стане уроком для всієї російської нації", − підсумував Єрмак.
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Передісторія:
- Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підвердила цю інформацію.
- Гребля і машинна зала ГЕС були повністю зруйноівні. ГЕС відновленню не підлягає.
- Підрив росіянами ГЕС сричинив затоплення низки територій, людські жертви та екологічну катастрофу.