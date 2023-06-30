У Білорусі обладнали табір для 8 тисяч осіб, там можуть розмістити вагнерівців – Гаюн

Моніторингова група повідомила, що у Білорусі обладнали польовий табір для 8 тисяч осіб, ймовірно, там будуть розміщуватися "вагнерівці".

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "Табір на приблизно 8 000 осіб. Під Осиповичами побудовано польовий табір, де, можливо, розміщуватиметься ПВК "Вагнер".

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Видання BBC Verify отримало останні супутникові знімки території колишньої ВЧ №61732 у с. Ціль (Осиповицький р-н, Могильовська обл.) за 30 червня 2023 року".

Деталі: На кадрах чітко видно, що будівництво польового табору завершено.

У моніторинговій групі підрахували, що на фото приблизно 298 наметів: "Видно, що це намети М-30, у яких у середньому може розташовуватися по 30 осіб".

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Таким чином, обладнано місця для 8 940 осіб, проте не всі намети є житловими - там також мають бути присутніми місця для господарських потреб: туалети, душові, їдальні тощо.

Тож можна з упевненістю сказати, що табір розбито для приблизно 8 000 осіб. Повідомляється, що ці цифри збігаються з озвученими раніше російським виданням "Верстка".

Крім того, на знімку можна помітити також обладнані укріплення в північній частині колишньої військової частини. При цьому будь-якої будівельної або військової техніки на знімку не помічено.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі будують військовий табір для російських найманців.

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