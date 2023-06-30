У Білорусі обладнали табір для 8 тисяч осіб, там можуть розмістити вагнерівців – Гаюн
Моніторингова група повідомила, що у Білорусі обладнали польовий табір для 8 тисяч осіб, ймовірно, там будуть розміщуватися "вагнерівці".
Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"
Дослівно: "Табір на приблизно 8 000 осіб. Під Осиповичами побудовано польовий табір, де, можливо, розміщуватиметься ПВК "Вагнер".
Видання BBC Verify отримало останні супутникові знімки території колишньої ВЧ №61732 у с. Ціль (Осиповицький р-н, Могильовська обл.) за 30 червня 2023 року".
Деталі: На кадрах чітко видно, що будівництво польового табору завершено.
У моніторинговій групі підрахували, що на фото приблизно 298 наметів: "Видно, що це намети М-30, у яких у середньому може розташовуватися по 30 осіб".
Таким чином, обладнано місця для 8 940 осіб, проте не всі намети є житловими - там також мають бути присутніми місця для господарських потреб: туалети, душові, їдальні тощо.
Тож можна з упевненістю сказати, що табір розбито для приблизно 8 000 осіб. Повідомляється, що ці цифри збігаються з озвученими раніше російським виданням "Верстка".
Крім того, на знімку можна помітити також обладнані укріплення в північній частині колишньої військової частини. При цьому будь-якої будівельної або військової техніки на знімку не помічено.
Раніше повідомлялося, що в Білорусі будують військовий табір для російських найманців.
Передісторія:
- Російське видання "Вёрстка" повідомило, що в Білорусі почали зводити табори для розміщення бойовиків ПВК "Вагнер" після домовленостей з Олександром Лукашенком, який вів переговори з Євгеном Пригожиним.
- Державна прикордонна служба України спростовувала цю інформацію. У ДПСУ наголосили, що розвідка ретельно відстежує ситуацію в країні, яка є поплічником держави-агресора РФ.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 27 червня заявив, що в Білорусі не будують таборів для ПВК "Вагнер", але за необхідності "допоможуть із розміщенням".
- "Ми поки ніяких таборів не будуємо. Але якщо вони захочуть (я так розумію, вони дивляться окремі території), ми їх розмістимо. Ставте намети, будь ласка. Але поки що вони перебувають у Луганську у своїх таборах... Ми їм запропонували одну з покинутих частин. Будь ласка - паркан є, все є. Ставте намети. Чим можемо, допоможемо. Поки визначаться, чим їм займатися", - заявив білоруський диктатор.