Обстріли Сумщини: 122 вибухи за добу, є руйнування і пошкодження
Протягом минулого дня ворог здійснив 25 обстрілів Сумської області, зафіксовано 122 вибухи.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Обстріляно 17 населених пунктів у 9 територіальних громадах: Сумській, Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Миропільській, Шалигинській, Есманській, Середино-Будській, Новослобідській.
Зокрема, росіяни здійснили ракетний удар по закладу освіти в Сумах, зруйновано один із корпусів навчального закладу.
У Шалигинській громаді був мінометний обстріл, 2 вибухи.
По Есманській громаді росяни вдарили з мінометів, 7 вибухів.
Краснопільська громада: мінометний обстріл, 15 вибухів, із САУ – 3 вибухи.
У Білопільській громаді зафіксовано 38 вибухів внаслідок обстрілу з міномета, 38 вибухів, зі ствольної артилерії – 8 вибухів.
У Шалигинській громаді було 9 вибухів зі ствольної артилерії, пошкоджено 1 приватний житловий будинок.
Обстріли Новослобідської громади: РСЗВ, 10 вибухів, міномет, 12 вибухів, гранатомет, 29 вибухів. Пошкоджено 2 приватні житлові будинки, 2 господарчі споруди, ЛЕП.
В Юнаківській громаді був артобстріл, 8 вибухів.
Також був артобстріл у Середино-Будській громаді. 1 вибух.
По Миропільській громаді ворог бив з міномета, 2 вибухи.