Обстріли Сумщини: 122 вибухи за добу, є руйнування і пошкодження

Протягом минулого дня ворог здійснив 25 обстрілів Сумської області, зафіксовано 122 вибухи.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстріляно 17 населених пунктів у 9 територіальних громадах: Сумській, Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Миропільській, Шалигинській, Есманській, Середино-Будській, Новослобідській.

Зокрема, росіяни здійснили ракетний удар по закладу освіти в Сумах, зруйновано один із корпусів навчального закладу.

У Шалигинській громаді був мінометний обстріл, 2 вибухи.

По Есманській громаді росяни вдарили з мінометів, 7 вибухів.

Краснопільська громада: мінометний обстріл, 15 вибухів, із САУ – 3 вибухи.

У Білопільській громаді зафіксовано 38 вибухів внаслідок обстрілу з міномета, 38 вибухів, зі ствольної артилерії – 8 вибухів.

У Шалигинській громаді було 9 вибухів зі ствольної артилерії, пошкоджено 1 приватний житловий будинок.

Обстріли Новослобідської громади: РСЗВ, 10 вибухів, міномет, 12 вибухів, гранатомет, 29 вибухів. Пошкоджено 2 приватні житлові будинки, 2 господарчі споруди, ЛЕП.

В Юнаківській громаді був артобстріл, 8 вибухів.

Також був артобстріл у Середино-Будській громаді. 1 вибух.

По Миропільській громаді ворог бив з міномета, 2 вибухи.