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Обстрелы Сумщины: 122 взрыва за сутки, есть разрушения и повреждения

"Украинская правда"Воскресенье, 30 июля 2023, 00:28
Обстрелы Сумщины: 122 взрыва за сутки, есть разрушения и повреждения
Обстрел. Иллюстративное фото Getty Images

В течение прошлого дня враг совершил 25 обстрелов Сумской области, зафиксировано 122 взрыва.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстреляно 17 населенных пунктов в 9 территориальных громадах: Сумской, Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Миропольской, Шалигинской, Эсманской, Середино-Будской, Новослободской.

В частности, россияне осуществили ракетный удар по учебному заведению в Сумах, разрушен один из корпусов учебного заведения.

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В Шалыгинской общине был минометный обстрел, 2 взрыва.

По Эсманской громаде росяне ударили из минометов, 7 взрывов.

Краснопольская громада: минометный обстрел, 15 взрывов, из САУ - 3 взрыва.

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В Белопольской громаде зафиксировано 38 взрывов в результате обстрела из миномета, 38 взрывов, из ствольной артиллерии - 8 взрывов.

В Шалыгинской громаде было 9 взрывов из ствольной артиллерии, поврежден 1 частный жилой дом.

Обстрелы Новослободской громады: РСЗО, 10 взрывов, миномет, 12 взрывов, гранатомет, 29 взрывов. Повреждены 2 частных жилых дома, 2 хозяйственные постройки, ЛЭП.

В Юнаковской общине был артобстрел, 8 взрывов.

Также был артобстрел в Середино-Будской общине. 1 взрыв.

По Миропольской общине враг бил из миномета, 2 взрыва.

Темы: Сумская областьобстрел
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