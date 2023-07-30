Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти авіацією атакували Зміїний

Роман ПетренкоНеділя, 30 липня 2023, 09:23
Окупанти авіацією атакували Зміїний
фото: гур

Російські окупанти втретє цього місяця атакували тактичною авіацією звільнений острів Зміїний в Чорному морі.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Зазначається, що росіяни скинули в районі острова дві авіабомби невстановленого зразка.

А серед ночі зі східного узбережжя Азовського моря спрямували ударні безпілотники типу Shahed-136 по аграрних підприємствах Херсонщини та Криворізького району Дніпропетровщини, які, як повідомлялося, були збиті силами ППО.

Реклама:

Читайте також Битва за Зміїний. Героїчна історія: як Україна втратила і повернула надважливий острів. Реконструкція

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗміїнийЧорне моревійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Єрмак заявив, що Україна почала переговори щодо "гарантій безпеки" з Британією

В Раду викликають голову ЦВК щодо ситуації з членом комісії в Голлівуді

відеоЧи є "хороші росіяни" і чим небезпечний Дудь: ССО привідкрили секрети своїх ІПСО

відеоЗеленський вів "селектор" під звуки ППО і мав нараду з Будановим, Залужним і Неїжпапою

Звільнили керівництво Бюро економічної безпеки - нардеп

"Збирайте речі і на виїзд": в окупованому селі не даватимуть інсулін без паспорта РФ

Усі новини...
Зміїний
Росіяни зранку скинули фугасну бомбу на Зміїний – ОК "Південь"
Зеленський опублікував відео зі Зміїного у 500-й день повномасштабної війни
Спецоперація "Зміїний": ССО показали архівне відео з унікальними кадрами
Останні новини
22:21
Уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії військовозобов'язаних
22:05
Зґвалтування неповнолітньої у Чехії: глава МВС застеріг від нетерпимості до українців
21:26
МАГАТЕ обіцяє простежити за окупантами під час переведення в гарячий режим 6-го блоку ЗАЕС
21:23
Підготовку української "формули миру" підтримали вже 58 країн – Єрмак
21:23
У Малайзії людей ув’язнюватимуть за годинники в кольорах ЛГБТ-прапора
21:07
фотоУ Польщі з'явилися наклейки із "запрошенням" приєднуватися до "вагнерівців"
20:53
Уряд реорганізував Херсонський порт
20:49
Генштаб: 11 серпня РФ завдала 24 авіаційних удари і 5 ракетних – "Кинджалами" та С-300
20:40
відеоУ Криму трьох дівчат змусили співати про Путіна через танці під Сердючку
20:27
Економіка РФ відновлюється попри санкції, але мобілізація може звести це нанівець - Bloomberg
Усі новини...
Реклама: