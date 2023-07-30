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Окупанти авіацією атакували Зміїний

Роман ПетренкоНеділя, 30 липня 2023, 09:23
Окупанти авіацією атакували Зміїний
фото: гур

Російські окупанти втретє цього місяця атакували тактичною авіацією звільнений острів Зміїний в Чорному морі.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Зазначається, що росіяни скинули в районі острова дві авіабомби невстановленого зразка.

А серед ночі зі східного узбережжя Азовського моря спрямували ударні безпілотники типу Shahed-136 по аграрних підприємствах Херсонщини та Криворізького району Дніпропетровщини, які, як повідомлялося, були збиті силами ППО.

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Теми: ЗміїнийЧорне моревійна
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