Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты авиацией атаковали Змеиный

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 июля 2023, 09:23
Оккупанты авиацией атаковали Змеиный
фото: гур

Российские оккупанты в третий раз в этом месяце атаковали тактической авиацией освобожденный остров Змеиный в Черном море.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Отмечается, что россияне сбросили в районе острова две авиабомбы неустановленного образца.

Реклама:

А среди ночи с восточного побережья Азовского моря направили ударные беспилотники типа Shahed-136 по аграрным предприятиям Херсонщины и Криворожского района Днепропетровщины, которые, как сообщалось, были сбиты силами ПВО.

Читайте также Битва за Змеиный. Героическая история: как Украина потеряла и вернула сверхважный остров. Реконструкция

Темы: ЗмеиныйЧерное моревойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Змеиный
На острове Змеиный установили пограничный знак вместо уничтоженного оккупантами
Россияне утром сбросили фугасную бомбу на Змеиный – ОК "Юг"
Зеленский опубликовал видео со Змеиного в 500-й день полномасштабной войны
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: