Оккупанты авиацией атаковали Змеиный

Российские оккупанты в третий раз в этом месяце атаковали тактической авиацией освобожденный остров Змеиный в Черном море.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Отмечается, что россияне сбросили в районе острова две авиабомбы неустановленного образца.

А среди ночи с восточного побережья Азовского моря направили ударные беспилотники типа Shahed-136 по аграрным предприятиям Херсонщины и Криворожского района Днепропетровщины, которые, как сообщалось, были сбиты силами ПВО.

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