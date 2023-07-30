Оккупанты авиацией атаковали Змеиный
Воскресенье, 30 июля 2023, 09:23
Российские оккупанты в третий раз в этом месяце атаковали тактической авиацией освобожденный остров Змеиный в Черном море.
Источник: ОК "Юг"
Детали: Отмечается, что россияне сбросили в районе острова две авиабомбы неустановленного образца.
Реклама:
А среди ночи с восточного побережья Азовского моря направили ударные беспилотники типа Shahed-136 по аграрным предприятиям Херсонщины и Криворожского района Днепропетровщины, которые, как сообщалось, были сбиты силами ПВО.
Читайте также Битва за Змеиный. Героическая история: как Украина потеряла и вернула сверхважный остров. Реконструкция