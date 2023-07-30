Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У пошкодженій в Москві будівлі були офіси міністерств, на вулиці знаходять документи

Роман ПетренкоНеділя, 30 липня 2023, 11:03
У пошкодженій в Москві будівлі були офіси міністерств, на вулиці знаходять документи
фото: "112"

У Москві вночі була пошкоджена будівля "IQ-квартал", у якій розташовувалися офіси російських міністерств і федеральних компаній.

Джерело: The Insider, "112"

Деталі: За інформацією видання, в "IQ-кварталі" розташовані офіси російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінцифри, а також Федеральне агентство у справах національностей, Росакредитація і Росстандарт.

Міноборони РФ пише, нібито дрони "не досягли своїх цілей".

Реклама:

Тим часом у ЗМІ з'явилися фото документів Міністерства цифрового розвитку, які винесло вибуховою хвилею.

Що передувало: Пропагандистське російське видання ТАСС повідомило про вибух у 50-поверховому будинку, розташованому в "Москва-Сіті".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Партія Порошенка ініціює звільнення члена ЦВК від "ЄС", який живе в Голлівуді

відеоЗеленський про рішення РНБО: Звільняємо всіх обласних військкомів

інфографікаРФ зранку атакувала 4-ма "Кинджалами": один збито, три влучили біля аеродрому

РНБО рекомендувала Залужному, кого призначати військкомами

У Києво-Печерській лаврі забарикадувалися "сторонні особи" – керівник заповідника

відеоМомент вибуху безпілотника у Москві потрапив на трансляцію чемпіонату веслярів

Усі новини...
Росія
Росія атакувала дев'ять українських областей
Російські окупанти заявили про нічну атаку на Крим 25 БпЛА
Міноборони РФ заявило про атаку Москви трьома безпілотниками
Останні новини
16:26
+1 форма навчання. Уряд пояснив, як вчитимуться школярі з 1 вересня
16:25
"Збирайте речі і на виїзд": в окупованому селі не даватимуть інсулін без паспорта РФ
16:23
Кабмін дозволив виїзд за кордон членам сімей загиблих і зниклих безвісти в АТО
16:19
Жодних рішень про передачу Україні ракет Taurus німецький уряд не приймав – ЗМІ
16:10
Україна допоможе Словенії, яка постраждала від повеней: указ президента
16:06
Партія Порошенка ініціює звільнення члена ЦВК від "ЄС", який живе в Голлівуді
16:06
Майже півтори тисячі осіб звернулися по компенсації за знищене житло
15:49
Росія запустила "Кинджали" по молодих українських пілотах – Ігнат
15:40
В Україні рекордно упали ціни на гречку
15:33
Грузинський суд оштрафував українку за протест проти лайнера з росіянами
Усі новини...
Реклама: