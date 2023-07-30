У пошкодженій в Москві будівлі були офіси міністерств, на вулиці знаходять документи
Неділя, 30 липня 2023, 11:03
У Москві вночі була пошкоджена будівля "IQ-квартал", у якій розташовувалися офіси російських міністерств і федеральних компаній.
Джерело: The Insider, "112"
Деталі: За інформацією видання, в "IQ-кварталі" розташовані офіси російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінцифри, а також Федеральне агентство у справах національностей, Росакредитація і Росстандарт.
Міноборони РФ пише, нібито дрони "не досягли своїх цілей".
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Тим часом у ЗМІ з'явилися фото документів Міністерства цифрового розвитку, які винесло вибуховою хвилею.
Що передувало: Пропагандистське російське видання ТАСС повідомило про вибух у 50-поверховому будинку, розташованому в "Москва-Сіті".
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