У пошкодженій в Москві будівлі були офіси міністерств, на вулиці знаходять документи

У Москві вночі була пошкоджена будівля "IQ-квартал", у якій розташовувалися офіси російських міністерств і федеральних компаній.

Джерело: The Insider, "112"

Деталі: За інформацією видання, в "IQ-кварталі" розташовані офіси російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінцифри, а також Федеральне агентство у справах національностей, Росакредитація і Росстандарт.

Міноборони РФ пише, нібито дрони "не досягли своїх цілей".

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Тим часом у ЗМІ з'явилися фото документів Міністерства цифрового розвитку, які винесло вибуховою хвилею.

Що передувало: Пропагандистське російське видання ТАСС повідомило про вибух у 50-поверховому будинку, розташованому в "Москва-Сіті".