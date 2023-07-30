В поврежденном в Москве здании были офисы министерств, на улице находят документы

В Москве ночью было повреждено здание "IQ-квартал", в котором располагались офисы российских министерств и федеральных компаний.

Источник: The Insider, "112"

Детали: По информации издания, в "IQ-квартале" расположены офисы российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минцифры, а также Федеральное агентство по делам национальностей, Росаккредитация и Росстандарт.

Минобороны РФ пишет, якобы дроны "не достигли своих целей".

Реклама:

Тем временем в СМИ появились фото документов Министерства цифрового развития, которые вынесло взрывной волной.

Что предшествовало: Пропагандистское российское издание ТАСС сообщило о взрыве в 50-этажном здании, расположенном в "Москва-Сити".