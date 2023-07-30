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В поврежденном в Москве здании были офисы министерств, на улице находят документы

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 июля 2023, 11:03
В поврежденном в Москве здании были офисы министерств, на улице находят документы
фото: "112"

В Москве ночью было повреждено здание "IQ-квартал", в котором располагались офисы российских министерств и федеральных компаний.

Источник: The Insider, "112"

Детали: По информации издания, в "IQ-квартале" расположены офисы российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минцифры, а также Федеральное агентство по делам национальностей, Росаккредитация и Росстандарт.

Минобороны РФ пишет, якобы дроны "не достигли своих целей".

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Тем временем в СМИ появились фото документов Министерства цифрового развития, которые вынесло взрывной волной.

Что предшествовало: Пропагандистское российское издание ТАСС сообщило о взрыве в 50-этажном здании, расположенном в "Москва-Сити".

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Темы: Росcиявойна
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