В поврежденном в Москве здании были офисы министерств, на улице находят документы
Воскресенье, 30 июля 2023, 11:03
В Москве ночью было повреждено здание "IQ-квартал", в котором располагались офисы российских министерств и федеральных компаний.
Источник: The Insider, "112"
Детали: По информации издания, в "IQ-квартале" расположены офисы российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минцифры, а также Федеральное агентство по делам национальностей, Росаккредитация и Росстандарт.
Минобороны РФ пишет, якобы дроны "не достигли своих целей".
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Тем временем в СМИ появились фото документов Министерства цифрового развития, которые вынесло взрывной волной.
Что предшествовало: Пропагандистское российское издание ТАСС сообщило о взрыве в 50-этажном здании, расположенном в "Москва-Сити".
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