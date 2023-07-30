"Друга фаза": Єрмак анонсував зустріч радників лідерів держав у Саудівській Аравії

Наступна зустріч радників лідерів держав щодо реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського відбудеться незабаром у Саудівській Аравії.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак у виступі на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, що відбулося в Івано-Франківську, повідомляє сайт президента

Деталі: За словами Єрмака, з метою реалізації Формули миру українська сторона використовує трифазну структуру. Перша фаза – це зустрічі з послами, акредитованими в Україні, які присвячені докладному розгляду кожного з пунктів Формули.

Друга фаза – Україна ініціює зустрічі радників із національної безпеки з метою пошуку оптимальних формулювань і механізмів імплементації українського мирного плану.

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Пряма мова: "Першу таку зустріч ми організували в партнерстві з данськими колегами. Вона відбулася в Копенгагені в червні. Наступна зустріч відбудеться незабаром. Її прийматиме саудівське місто. Ми дякуємо обом королівствам за лідерство й рішучу підтримку українських ініціатив".

Більше деталей: Третім етапом узгодження Формули миру, за словами керівника ОП, стане установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися до кінця року.

Як акцентував Єрмак, Україна прагне залучити якомога ширше коло країн, які поважають міжнародне право й Статут ООН.

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Пряма мова: "Ми глибоко переконані, що саме український мирний план має бути взятий за основу, тому що війна точиться саме на нашій землі. Водночас у процесі консультацій з усіма зацікавленими сторонами ми прагнемо врахувати думки та позиції, що не суперечать ключовим принципам міжнародного права та положенням Статуту ООН".

Що передувало: 29 липня видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило, що в Саудівській Аравії 5-6 серпня пройде друга зустріч щодо припинення війни в Україні, до участі в якій запрошено представників 30 країн світу.

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