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"Друга фаза": Єрмак анонсував зустріч радників лідерів держав у Саудівській Аравії

Катерина ТищенкоНеділя, 30 липня 2023, 18:44
Друга фаза: Єрмак анонсував зустріч радників лідерів держав у Саудівській Аравії
Єрмак на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, фото: ОП

Наступна зустріч радників лідерів держав щодо реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського відбудеться незабаром у Саудівській Аравії.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак у виступі на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, що відбулося в Івано-Франківську, повідомляє сайт президента

Деталі: За словами Єрмака, з метою реалізації Формули миру українська сторона використовує трифазну структуру. Перша фаза – це зустрічі з послами, акредитованими в Україні, які присвячені докладному розгляду кожного з пунктів Формули.

Друга фаза – Україна ініціює зустрічі радників із національної безпеки з метою пошуку оптимальних формулювань і механізмів імплементації українського мирного плану.

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Пряма мова: "Першу таку зустріч ми організували в партнерстві з данськими колегами. Вона відбулася в Копенгагені в червні. Наступна зустріч відбудеться незабаром. Її прийматиме саудівське місто. Ми дякуємо обом королівствам за лідерство й рішучу підтримку українських ініціатив".

Більше деталей: Третім етапом узгодження Формули миру, за словами керівника ОП, стане установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися до кінця року.

Як акцентував Єрмак, Україна прагне залучити якомога ширше коло країн, які поважають міжнародне право й Статут ООН.

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Пряма мова: "Ми глибоко переконані, що саме український мирний план має бути взятий за основу, тому що війна точиться саме на нашій землі. Водночас у процесі консультацій з усіма зацікавленими сторонами ми прагнемо врахувати думки та позиції, що не суперечать ключовим принципам міжнародного права та положенням Статуту ООН".

Що передувало: 29 липня видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило, що в Саудівській Аравії 5-6 серпня пройде друга зустріч щодо припинення війни в Україні, до участі в якій запрошено представників 30 країн світу.

Передісторія:

  • У травні президент Володимир Зеленський висловив ідею провести глобальний саміт миру за участі якнайбільшої кількості держав, аби заручитись їхньою підтримкою української "формули миру".
  • У Копенгагені в червні відбулась зустріч політичних радників і радників із питань національної безпеки півтора десятка країн світу – зокрема трьох членів БРІКС та США – для обговорення ключових принципів досягнення миру в Україні.
  • За підсумками зустрічі в Копенгагені в суботу у ЄС припустили, що саміт миру щодо України може відбутися до кінця року. 
  • 27 липня в інтерв'ю Зеленський згадав про зустріч у Саудівській Аравії. "Була вже зустріч у Копенгагені, наразі у Саудівській Аравії планується друга зустріч. Я радий, що там буде Бразилія. Потім ми вийдемо на саміт Формули миру", - сказав він.

Теми: Андрій Єрмакміжнародна спільнотапереговоривійна
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