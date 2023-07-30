"Вторая фаза": Ермак анонсировал встречу советников лидеров государств в Саудовской Аравии

Следующая встреча советников лидеров государств по реализации Формулы мира президента Владимира Зеленского состоится вскоре в Саудовской Аравии.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в выступлении на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, которое прошло в Ивано-Франковске, сообщает сайт президента

Детали: По словам Ермака, с целью реализации Формулы мира украинская сторона использует трехфазную структуру. Первая фаза – это встречи с послами, аккредитованными в Украине, которые посвящены подробному рассмотрению каждого из пунктов Формулы.

Реклама:

Вторая фаза – Украина инициирует встречи советников по национальной безопасности с целью поиска оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана.

Прямая речь: "Первую такую встречу мы организовали в партнерстве с датскими коллегами. Она состоялась в Копенгагене в июне. Следующая встреча состоится вскоре, ее будет принимать саудовский город. Мы благодарим оба королевства за лидерство и решительную поддержку украинских инициатив".

Больше деталей: Третьим этапом согласования Формулы мира, по словам руководителя ОП, станет учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года.

ВИДЕО ДНЯ

Как акцентировал Ермак, Украина стремится привлечь как можно более широкий круг стран, которые уважают международное право и Устав ООН.

Прямая речь: "Мы глубоко убеждены, что именно украинский мирный план должен быть взят за основу, потому что война идет именно на нашей земле. В то же время, в процессе консультаций со всеми заинтересованными сторонами мы стремимся учесть мнения и позиции, которые не противоречат ключевым принципам международного права и положениям Устава ООН".

Что предшествовало: 29 июля издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что в Саудовской Аравии 5-6 августа пройдет вторая встреча по прекращению войны в Украине, к участию в которой приглашены представители 30 стран мира.

Предыстория: