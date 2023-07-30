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У Сумах завершили розбір завалів, Зеленський показав фото

Катерина ТищенкоНеділя, 30 липня 2023, 20:05
У Сумах завершили розбір завалів, Зеленський показав фото
зруйноване росіянами училище в Сумах, фото з Telegram Володимира Зеленського

У Сумах у неділю ввечері завершили розбір завалів на місці влучання російської ракети в суботу.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram

 
наслідки російського удару в Сумах, фото з Telegram Володимира Зеленського

Дослівно: "Уже тільки надвечір завершився розбір завалів у Сумах на місці влучання російської ракети. Терористи вдарили по одному з міських навчальних закладів. Двоє людей загинули... Мої співчуття рідним і близьким. Двадцятеро людей постраждали від цього удару.

Повністю зруйновано навчальний корпус училища: чотири поверхи просто знесло ракетою. Пошкоджено гуртожитки, будинки, навіть будівлі церкви та недільної школи.

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Російські нелюди щодня додають світові аргументів, що лише поразка Росії та чіткі гарантії безпеки для України здатні убезпечити життя від цього терору".

 

Деталі: Зеленський повідомив, що загалом у рятувальній операції та розбиранні завалів у Сумах були задіяні 285 людей.

Що передувало: Внаслідок ракетного удару російських військ по Сумах у суботу ввечері зруйновано один із корпусів навчального закладу.

ВІДЕО ДНЯ

У неділю зранку стало відомо про 2 загиблих і 20 поранених.

Теми: Сумиракетний ударЗеленськийвійна
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