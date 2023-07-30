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У Сумах завершили розбір завалів, Зеленський показав фото

Катерина ТищенкоНеділя, 30 липня 2023, 20:05
У Сумах завершили розбір завалів, Зеленський показав фото
зруйноване росіянами училище в Сумах, фото з Telegram Володимира Зеленського

У Сумах у неділю ввечері завершили розбір завалів на місці влучання російської ракети в суботу.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram

 
наслідки російського удару в Сумах, фото з Telegram Володимира Зеленського

Дослівно: "Уже тільки надвечір завершився розбір завалів у Сумах на місці влучання російської ракети. Терористи вдарили по одному з міських навчальних закладів. Двоє людей загинули... Мої співчуття рідним і близьким. Двадцятеро людей постраждали від цього удару.

Повністю зруйновано навчальний корпус училища: чотири поверхи просто знесло ракетою. Пошкоджено гуртожитки, будинки, навіть будівлі церкви та недільної школи.

Російські нелюди щодня додають світові аргументів, що лише поразка Росії та чіткі гарантії безпеки для України здатні убезпечити життя від цього терору".

 

Деталі: Зеленський повідомив, що загалом у рятувальній операції та розбиранні завалів у Сумах були задіяні 285 людей.

Що передувало: Внаслідок ракетного удару російських військ по Сумах у суботу ввечері зруйновано один із корпусів навчального закладу.

У неділю зранку стало відомо про 2 загиблих і 20 поранених.

Теми: Сумиракетний ударЗеленськийвійна
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