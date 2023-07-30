В Сумах завершили разбор завалов, Зеленский показал фото

разрушенное россиянами училище в Сумах, фото из Telegram Владимира Зеленского

В Сумах в воскресенье вечером завершили разбор завалов на месте попадания российской ракеты в субботу.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram

последствия российского удара в Сумах, фото из Telegram Владимира Зеленского

Дословно: "Уже только к вечеру завершился разбор завалов в Сумах на месте попадания российской ракеты. Террористы ударили по одному из городских учебных заведений. Два человека погибли... Мои соболезнования родным и близким. Двадцать человек пострадали от этого удара.

Полностью разрушен учебный корпус училища: четыре этажа просто снесло ракетой. Повреждены общежития, дома, даже здания церкви и воскресной школы.

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Российские нелюди ежедневно добавляют миру аргументов, что только поражение России и четкие гарантии безопасности для Украины способны обезопасить жизнь от этого террора".

Детали: Зеленский сообщил, что всего в спасательной операции и разборке завалов в Сумах были задействованы 285 человек.

Что предшествовало: В результате ракетного удара российских войск по Сумах в субботу вечером разрушен один из корпусов учебного заведения.

ВИДЕО ДНЯ

В воскресенье утром стало известно о 2 погибших и 20 раненых.