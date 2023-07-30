Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар по Дніпру 28 липня: кількість постраждалих зросла до 10

Катерина ТищенкоНеділя, 30 липня 2023, 20:46
Удар по Дніпру 28 липня: кількість постраждалих зросла до 10
наслідки ракетного удару 28 липня по Дніпру, фото: Telegram Сергія Лисака

Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру 28 липня зросла до 10.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Дослівно: "Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру збільшилась до 10.

Це хлопець 14 років. У нього, як і у двох інших неповнолітніх, ушкодження, спричинені вибуховою хвилею. Він також лікуватиметься вдома".

Реклама:

Що передувало: Ввечері 28 липня російські окупанти поцілили у багатоповерхівку та будівлю СБУ в центрі Дніпра.

Раніше було відомо, що внаслідок удару постраждало 9 осіб

Теми: Дніпроракетний удардіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони досягли тактично значимих успіхів на заході Запорізької області – ISW

"Не будемо соромитися знову піти до Конгресу" – Білий дім про додаткові кошти для України

Уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії військовозобов'язаних

Єрмак заявив, що Україна почала переговори щодо "гарантій безпеки" з Британією

В Раду викликають голову ЦВК щодо ситуації з членом комісії в Голлівуді

відеоЧи є "хороші росіяни" і чим небезпечний Дудь: ССО привідкрили секрети своїх ІПСО

Усі новини...
Дніпро
У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи після влучання російської ракети
Внаслідок удару по багатоповерхівці у Дніпрі вже 9 постраждалих – ОВА
Удар по Дніпру: влада міста повідомляє, що жертв нема, пожежу в СБУ – ліквідували
Останні новини
08:42
Ще 500 окупантів знищені в Україні
08:26
Сили ППО вночі збили три з п’яти російських "Шахедів"
07:58
США і Китай подвоять кількість авіарейсів між країнами
07:18
У Сєверному на Луганщині окупанти використовують школу у воєнних цілях – штаб
06:40
На Бахмутському і Куп’янському напрямках росіяни вели безуспішний наступ – зведення
06:02
відеоРосіяни заявили, що Крим атакували 20 безпілотників
05:54
На Херсонщині окупанти планують провести "ревізію" майна українців – спротив
05:02
Сили оборони досягли тактично значимих успіхів на заході Запорізької області – ISW
04:24
Окупанти кажуть про роботу ППО "над різними районами" Криму
04:12
оновленоПовітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики
Усі новини...
Реклама: