Удар по Дніпру 28 липня: кількість постраждалих зросла до 10

Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру 28 липня зросла до 10.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Дослівно: "Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру збільшилась до 10.

Це хлопець 14 років. У нього, як і у двох інших неповнолітніх, ушкодження, спричинені вибуховою хвилею. Він також лікуватиметься вдома".

Що передувало: Ввечері 28 липня російські окупанти поцілили у багатоповерхівку та будівлю СБУ в центрі Дніпра.

Раніше було відомо, що внаслідок удару постраждало 9 осіб.