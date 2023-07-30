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Удар по Дніпру 28 липня: кількість постраждалих зросла до 10

Катерина ТищенкоНеділя, 30 липня 2023, 20:46
Удар по Дніпру 28 липня: кількість постраждалих зросла до 10
наслідки ракетного удару 28 липня по Дніпру, фото: Telegram Сергія Лисака

Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру 28 липня зросла до 10.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Дослівно: "Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру збільшилась до 10.

Це хлопець 14 років. У нього, як і у двох інших неповнолітніх, ушкодження, спричинені вибуховою хвилею. Він також лікуватиметься вдома".

Що передувало: Ввечері 28 липня російські окупанти поцілили у багатоповерхівку та будівлю СБУ в центрі Дніпра.

Раніше було відомо, що внаслідок удару постраждало 9 осіб

Теми: Дніпроракетний удардіти
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