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Удар по Днепру 28 июля: количество пострадавших возросло до 10

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 20:46
Удар по Днепру 28 июля: количество пострадавших возросло до 10
последствия ракетного удара 28 июля по Днепру, фото: Telegram Сергея Лысака

Количество пострадавших от ракетного удара по Днепру 28 июля возросло до 10.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Дословно: "Количество пострадавших от ракетного удара по Днепру увеличилось до 10.

Это парень 14 лет. У него, как и у двух других несовершеннолетних, повреждения, вызванные взрывной волной. Он также будет лечиться дома".

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Что предшествовало: Вечером 28 июля российские оккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в центре Днепра.

Было известно о 9 пострадавших.

Темы: Днепрракетный удардети
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