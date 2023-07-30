Удар по Днепру 28 июля: количество пострадавших возросло до 10
Воскресенье, 30 июля 2023, 20:46
Количество пострадавших от ракетного удара по Днепру 28 июля возросло до 10.
Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram
Дословно: "Количество пострадавших от ракетного удара по Днепру увеличилось до 10.
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Это парень 14 лет. У него, как и у двух других несовершеннолетних, повреждения, вызванные взрывной волной. Он также будет лечиться дома".
Что предшествовало: Вечером 28 июля российские оккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в центре Днепра.
Было известно о 9 пострадавших.
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