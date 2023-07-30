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14-річний український картингіст вперше здобув титул чемпіона Європи

"Українська правда"Неділя, 30 липня 2023, 21:20
14-річний український картингіст вперше здобув титул чемпіона Європи
Олександр Бондарев, фото з його Facebook

14-річний гонщик Олександр Бондарев став першим українцем в історії картингу, хто виборов титул чемпіона Європи.

Джерело: сторінка Бондарева в Facebook

Деталі: Фінальний раунд чемпіонату Європи за титул переможця пройшов цими вихідними на італійському треку Cremona Circuit.

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У категорії OK Junior, у якій виступає Бондарев, участь взяли 81 картингіст з різних куточків світу.

У пʼятницю Олександр здобув невдалу кваліфікацію, зайнявши 29-у позицію у рейтингу. Однак згодом відіграв 22 позиції та увійшов в топ-5 і здобув хорошу стартову позицію для Супер Хіта.

У фіналі Бондарев стартував з Р4, на шостому колі йому вдалося обігнати суперника і зайняти Р3, на цій позиції він і фінішував.

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Що передувало: 20 липня український 14-річний гонщик Олександр Бондарев очолив оновлений міжнародний офіційний рейтинг спортсменів з картингу -FIA International Karting Ranking (IKR).

Знати більше: У всьому винні "Тачки". Як 8-річний киянин став професійним гонщиком

Теми: спорт
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