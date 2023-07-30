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14-летний украинский картингист впервые завоевал титул чемпиона Европы

"Украинская правда"Воскресенье, 30 июля 2023, 21:20
14-летний украинский картингист впервые завоевал титул чемпиона Европы
Александр Бондарев, фото из его Facebook

14-летний гонщик Александр Бондарев стал первым украинцем в истории картинга, кто завоевал титул чемпиона Европы.

Источник: страница Бондарева в Facebook

Детали: Финальный раунд чемпионата Европы за титул победителя прошел в эти выходные на итальянском треке Cremona Circuit.

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В категории OK Junior, в которой выступает Бондарев, участие приняли 81 картингист из разных уголков мира.

В пятницу Александр получил неудачную квалификацию, заняв 29-ю позицию в рейтинге. Однако впоследствии отыграл 22 позиции и вошел в топ-5 и получил хорошую стартовую позицию для Супер Хита.

В финале Бондарев стартовал с Р4, на шестом круге ему удалось обогнать соперника и занять Р3, на этой позиции он и финишировал.

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Что предшествовало: 20 июля украинский 14-летний гонщик Александр Бондарев возглавил обновленный международный официальный рейтинг спортсменов по картингу -FIA International Karting Ranking (IKR).

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Темы: спорт
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