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Кривой Рог: ракеты попали в 9-этажку и учебное заведение, 4 погибших и 53 раненых

Ирина БалачукПонедельник, 31 июля 2023, 13:45
Кривой Рог: ракеты попали в 9-этажку и учебное заведение, 4 погибших и 53 раненых
Фото с Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца

Россияне атаковали Кривой Рог двумя баллистическими ракетами: одна попала в жилую многоэтажку, другая – в учебное заведение, четыре человека погибли, среди них ребенок. Под завалами ищут людей.

Источник: руководитель МВД Игорь Клименко в Telegram и в эфире марафона новостей, пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат в эфире нацмарафона новостей, местное издание "Первый городской. Кривой Рог", президент Владимир Зеленский в Facebook, ГСЧС в Telegram, Офис генпрокурора 

Прямая речь Клименко: "Кривой Рог. россияне попали по городу двумя ракетами.

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Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами, вероятно, есть люди. Работают спасатели и полиция.

Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома. Возник пожар. По состоянию на 10.15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей". 

 
ФОТО С TELEGRAM ОМБУДСМЕНА ДМИТРИЯ ЛУБИНЦА

Детали: В настоящее время спасатели тушат огонь и разбирают завалы.

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Позже в эфире марафона новостей Клименко сообщил, что в результате ракетного удара два человека погибли, еще 20 получили ранения. 

Он также добавил, что под завалами находятся около 5-7 человек. 

В ОГП сообщили, что травмированы 25 человек, среди пострадавших четверо детей.

Количество пострадавших возросло до 53.

У людей рваные и резаные раны, переломы и минно-взрывные травмы.

 
фото МВД

Еще позже находящийся на месте трагедии глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что количество раненых в результате ракетной атаки на Кривой Рог возросло до 29 человек, среди них – 3 детей. Один криворожец находится в очень тяжелом состоянии.

По данным Вилкула, под завалами могут находиться еще по меньшей мере 8 человек.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что оккупанты вероятно ударили баллистическими ракетами.

По данным "Первого городского. Кривой Рог", взрывы прогремели еще до сигнала тревоги.

В жилой многоэтажке в одном из подъездов уничтожены квартиры с третьего по девятый этаж. Также взрывной волной выбиты окна в соседних домах и помещениях. 

 
фото МВД

Президент Владимир Зеленский сообщил, что утром 31 июля россияне обстреляли Кривой Рог и Херсон.

Прямая речь Зеленского: "Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут находиться люди. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора".

Детали: Президент подчеркнул, что спасатели и все необходимые службы на месте работают.

Он также добавил, что уже общался с МВД и СБУ.

"Последние дни враг упорно бьет по городам, центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей", – подытожил Зеленский. 

 
фото МВД

В ГСЧС сообщили, что в многоэтажке спасли ребенка 2013 года рождения.

Продолжается тушение очагов пожара с привлечением коленчатого подъемника, осуществляется поквартирный обход, проводится эвакуация населения.

ГСЧС установила палатку для оказания психологической помощи людям.

В результате удара по четырехэтажному зданию учебного заведения произошло разрушение со 2 по 4 этаж – 3 человека пострадали. 

 
фото прокуратуры

К поисково-спасательным работам в Кривом Роге привлечены 230 спасателей и 57 единиц техники.

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Темы: Кривой Рогракетный ударжертвы
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