Кривой Рог: ракеты попали в 9-этажку и учебное заведение, 4 погибших и 53 раненых
Россияне атаковали Кривой Рог двумя баллистическими ракетами: одна попала в жилую многоэтажку, другая – в учебное заведение, четыре человека погибли, среди них ребенок. Под завалами ищут людей.
Источник: руководитель МВД Игорь Клименко в Telegram и в эфире марафона новостей, пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат в эфире нацмарафона новостей, местное издание "Первый городской. Кривой Рог", президент Владимир Зеленский в Facebook, ГСЧС в Telegram, Офис генпрокурора
Прямая речь Клименко: "Кривой Рог. россияне попали по городу двумя ракетами.
Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами, вероятно, есть люди. Работают спасатели и полиция.
Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома. Возник пожар. По состоянию на 10.15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей".
Детали: В настоящее время спасатели тушат огонь и разбирают завалы.
Позже в эфире марафона новостей Клименко сообщил, что в результате ракетного удара два человека погибли, еще 20 получили ранения.
Он также добавил, что под завалами находятся около 5-7 человек.
В ОГП сообщили, что травмированы 25 человек, среди пострадавших четверо детей.
Количество пострадавших возросло до 53.
У людей рваные и резаные раны, переломы и минно-взрывные травмы.
Еще позже находящийся на месте трагедии глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что количество раненых в результате ракетной атаки на Кривой Рог возросло до 29 человек, среди них – 3 детей. Один криворожец находится в очень тяжелом состоянии.
По данным Вилкула, под завалами могут находиться еще по меньшей мере 8 человек.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что оккупанты вероятно ударили баллистическими ракетами.
По данным "Первого городского. Кривой Рог", взрывы прогремели еще до сигнала тревоги.
В жилой многоэтажке в одном из подъездов уничтожены квартиры с третьего по девятый этаж. Также взрывной волной выбиты окна в соседних домах и помещениях.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что утром 31 июля россияне обстреляли Кривой Рог и Херсон.
Прямая речь Зеленского: "Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут находиться люди. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора".
Детали: Президент подчеркнул, что спасатели и все необходимые службы на месте работают.
Он также добавил, что уже общался с МВД и СБУ.
"Последние дни враг упорно бьет по городам, центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей", – подытожил Зеленский.
В ГСЧС сообщили, что в многоэтажке спасли ребенка 2013 года рождения.
Продолжается тушение очагов пожара с привлечением коленчатого подъемника, осуществляется поквартирный обход, проводится эвакуация населения.
ГСЧС установила палатку для оказания психологической помощи людям.
В результате удара по четырехэтажному зданию учебного заведения произошло разрушение со 2 по 4 этаж – 3 человека пострадали.
К поисково-спасательным работам в Кривом Роге привлечены 230 спасателей и 57 единиц техники.
Предыстория:
- Утром 31 июля российские войска обстреляли из "Градов" центр Херсона, в результате чего погиб мирный житель и еще 4 гражданских получили ранения. Погибший и раненые являются работниками коммунального предприятия Херсонского городского совета.
- Позже раздались взрывы в Кривом Роге – россияне нанесли по городу ракетный удар, попали в жилую многоэтажку.