Холодова, который слагает мандат, исключили из "Слуги народа"
Понедельник, 31 июля 2023, 18:46
Народного депутата Андрея Холодова, который в понедельник подал заявление о сложении полномочий, исключили из партии "Слуга народа".
Источник: сообщение председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк
Прямая речь: "В Верховную Раду Украины поступило заявление от Андрея Холодова о сложении полномочий народного депутата. В свою очередь, как председатель партии "Слуга народа" подписала распоряжение об исключении его из партии".
Что этому предшествовало:
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- В понедельник в Верховную Раду поступило заявление от народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова о сложении полномочий.
- Как выяснили журналисты "Схем", Холодов выехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещал заседания Верховной Рады и не голосовал.
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