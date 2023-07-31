Холодова, который слагает мандат, исключили из "Слуги народа"

Народного депутата Андрея Холодова, который в понедельник подал заявление о сложении полномочий, исключили из партии "Слуга народа".

Источник: сообщение председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк

Прямая речь: "В Верховную Раду Украины поступило заявление от Андрея Холодова о сложении полномочий народного депутата. В свою очередь, как председатель партии "Слуга народа" подписала распоряжение об исключении его из партии".

Что этому предшествовало:

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В понедельник в Верховную Раду поступило заявление от народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова о сложении полномочий.

Как выяснили журналисты "Схем", Холодов выехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещал заседания Верховной Рады и не голосовал.