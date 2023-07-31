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В Кривом Роге завершили спасательную операцию

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 31 июля 2023, 19:20
В Кривом Роге завершили спасательную операцию
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОМБУДСМЕНА ДМИТРИЯ ЛУБИНЦА

В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу погибли шесть человек, 75 получили ранения. Поисково-спасательная операция завершена.

Источник: ГСЧС

Прямая речь: "Поисково-спасательная операция в Кривом Роге завершена. В результате российского обстрела 6 человек погибли и 75 ранены. Спасены 3-х человек, из которых 10-летний ребенок".

Детали: В полицию поступило 177 заявлений от пострадавших. Психологи ГСЧС на местах попаданий оказали помощь около 100 горожанам. 

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Предыстория:

  • Утром 31 июля россияне атаковали Кривой Рог двумя баллистическими ракетами - одна попала в жилую многоэтажку. Сообщалось о 6 погибших и 75 раненых.

Темы: Кривой РогГСЧСжертвы
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