Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Кривом Роге завершили спасательную операцию

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 31 июля 2023, 19:20
В Кривом Роге завершили спасательную операцию
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОМБУДСМЕНА ДМИТРИЯ ЛУБИНЦА

В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу погибли шесть человек, 75 получили ранения. Поисково-спасательная операция завершена.

Источник: ГСЧС

Прямая речь: "Поисково-спасательная операция в Кривом Роге завершена. В результате российского обстрела 6 человек погибли и 75 ранены. Спасены 3-х человек, из которых 10-летний ребенок".

Реклама:

Детали: В полицию поступило 177 заявлений от пострадавших. Психологи ГСЧС на местах попаданий оказали помощь около 100 горожанам. 

Предыстория:

  • Утром 31 июля россияне атаковали Кривой Рог двумя баллистическими ракетами - одна попала в жилую многоэтажку. Сообщалось о 6 погибших и 75 раненых.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Кривой РогГСЧСжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Херсон: 3 погибших, 17 раненых из-за обстрелов, в том числе волонтеры и коммунальщики
Оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции в районе Старомайорского – Генштаб
Ракету, которая снесла полподъезда в Кривом Роге, россияне запустили из района Джанкоя
Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту, СМИ сообщают об эвакуации с вокзала
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: