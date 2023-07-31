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В Україні загинули четверо добровольців із полку Калиновського

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 31 липня 2023, 21:03
В Україні загинули четверо добровольців із полку Калиновського
БІЙЦІ ПОЛКУ КАЛИНОВСЬКОГО, ФОТО BELWARRIORS

На війні в Україні загинули четверо добровольців з білоруського полку імені Кастуся Калиновського.

Джерело: полк Калиновського у Telegram

Деталі: Повідомляється про загибель добровольців з батальйонів "Літвін" та "Волат". Полк підтримує зв’язок з близькими загиблих, проте не розголошує їхні позивні в цілях безпеки рідних.

Дослівно: "Полк Калиновського сумує разом з усім білоруським народом, який зіткнувся з черговими втратами. З втратами у війні за незалежність України та Білорусі. Ми ніколи не забудемо наших побратимів і, незважаючи ні на що, продовжуємо шлях до перемоги над кривавою імперією.

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Рано чи пізно імена загиблих з гордістю прозвучать у рідній Білорусі! Вони звучатимуть і в назвах вулиць, і в підручниках історії, і в піснях рідного народу".

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Теми: Білорусьдобровольцівійнажертви
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