В Україні загинули четверо добровольців із полку Калиновського
На війні в Україні загинули четверо добровольців з білоруського полку імені Кастуся Калиновського.
Джерело: полк Калиновського у Telegram
Деталі: Повідомляється про загибель добровольців з батальйонів "Літвін" та "Волат". Полк підтримує зв’язок з близькими загиблих, проте не розголошує їхні позивні в цілях безпеки рідних.
Дослівно: "Полк Калиновського сумує разом з усім білоруським народом, який зіткнувся з черговими втратами. З втратами у війні за незалежність України та Білорусі. Ми ніколи не забудемо наших побратимів і, незважаючи ні на що, продовжуємо шлях до перемоги над кривавою імперією.
Рано чи пізно імена загиблих з гордістю прозвучать у рідній Білорусі! Вони звучатимуть і в назвах вулиць, і в підручниках історії, і в піснях рідного народу".
Нагадаємо:
- 16 травня 2022 року командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського Павло "Волат" загинув на війні в Україні.
- 26 червня минулого року шестеро білорусів із полку імені Кастуся Калиновського не повернулися з-під Лисичанська.