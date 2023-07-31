В Украине погибли четверо добровольцев из полка Калиновского
На войне в Украине погибли четверо добровольцев из белорусского полка имени Кастуся Калиновского.
Источник: полк Калиновского в Telegram
Детали: Сообщается о гибели добровольцев из батальонов "Літвін" и "Волат". Полк поддерживает связь с близкими погибших, однако не разглашает их позывные в целях безопасности родных.
Дословно: "Полк Калиновского скорбит вместе со всем белорусским народом, который столкнулся с очередными потерями. С потерями в войне за независимость Украины и Беларуси. Мы никогда не забудем наших побратимов и, несмотря ни на что, продолжаем путь к победе над кровавой империей.
Рано или поздно имена погибших с гордостью прозвучат в родной Беларуси! Они будут звучать и в названиях улиц, и в учебниках истории, и в песнях родного народа".
Напомним:
- 16 мая 2022 года командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел "Волат" погиб на войне в Украине.
- 26 июня прошлого года шестеро белорусов из полка имени Кастуся Калиновского не вернулись из-под Лисичанска.