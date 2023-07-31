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В Украине погибли четверо добровольцев из полка Калиновского

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 31 июля 2023, 21:03
В Украине погибли четверо добровольцев из полка Калиновского
БОЙЦЫ ПОЛКА КАЛИНОВСКОГО, ФОТО BELWARRIORS

На войне в Украине погибли четверо добровольцев из белорусского полка имени Кастуся Калиновского.

Источник: полк Калиновского в Telegram

Детали: Сообщается о гибели добровольцев из батальонов "Літвін" и "Волат". Полк поддерживает связь с близкими погибших, однако не разглашает их позывные в целях безопасности родных.

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Дословно: "Полк Калиновского скорбит вместе со всем белорусским народом, который столкнулся с очередными потерями. С потерями в войне за независимость Украины и Беларуси. Мы никогда не забудем наших побратимов и, несмотря ни на что, продолжаем путь к победе над кровавой империей.

Рано или поздно имена погибших с гордостью прозвучат в родной Беларуси! Они будут звучать и в названиях улиц, и в учебниках истории, и в песнях родного народа".

Напомним: 

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Темы: Беларусьдобровольцывойнажертвы
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