Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине погибли четверо добровольцев из полка Калиновского

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 31 июля 2023, 21:03
В Украине погибли четверо добровольцев из полка Калиновского
БОЙЦЫ ПОЛКА КАЛИНОВСКОГО, ФОТО BELWARRIORS

На войне в Украине погибли четверо добровольцев из белорусского полка имени Кастуся Калиновского.

Источник: полк Калиновского в Telegram

Детали: Сообщается о гибели добровольцев из батальонов "Літвін" и "Волат". Полк поддерживает связь с близкими погибших, однако не разглашает их позывные в целях безопасности родных.

Дословно: "Полк Калиновского скорбит вместе со всем белорусским народом, который столкнулся с очередными потерями. С потерями в войне за независимость Украины и Беларуси. Мы никогда не забудем наших побратимов и, несмотря ни на что, продолжаем путь к победе над кровавой империей.

Реклама:

Рано или поздно имена погибших с гордостью прозвучат в родной Беларуси! Они будут звучать и в названиях улиц, и в учебниках истории, и в песнях родного народа".

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Беларусьдобровольцывойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Rheinmetall до конца года передаст Украине беспилотник нового поколения – СМИ

РФ начала применять против Украины "Шахеды" собственного производства – CAR

Ночная атака беспилотников на Крым: в СБУ говорят о десятках убитых и раненых оккупантов

видеоНа острове Змеиный установили пограничный знак вместо уничтоженного оккупантами

Снос 200-летней усадьбы на Подоле: Кличко инициирует ряд шагов

В Одессе открыли несколько пляжей

Все новости...
Беларусь
Польский министр: Беларусь помогает мигрантам преодолевать ограждения на границе
Польша заявила о перемещении вагнеровцев на запад Беларуси
Литва выразила официальный протест Беларуси из-за запуска второго блока АЭС
Последние новости
07:22
На захваченной Херсонщине россияне обходят дома в поисках своих дезертиров – Генштаб
06:56
За минувшие сутки произошло почти 40 боевых столкновений с врагом – сводка
06:37
В Мелитополе оккупанты проводят рейды в поисках партизан – ЦНС
05:59
В РФ заявили об очередной атаке беспилотника в Белгородской области
05:04
Rheinmetall до конца года передаст Украине беспилотник нового поколения – СМИ
04:13
видеоВ ВСУ показали, как уничтожают врага на Бахмутском направлении
03:20
В Мелитополе в гражданскую больницу доставили десятки раненых оккупантов – мэр
02:31
РФ начала применять против Украины "Шахеды" собственного производства – CAR
01:42
видеоПод Мариуполем произошла перестрелка между оккупантами, есть погибшие – мэрия
00:59
Самолет, следовавший из Норвегии в Турцию, залетал в воздушное пространство Украины – СМИ
Все новости...
Реклама: