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США – про ядерну маячню Медведєва: Нерозважливо й безвідповідально

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 31 липня 2023, 22:14

Білий дім у понеділок прокоментував недільну заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитрія Медведєва, в якій він вкотре пригрозив застосуванням ядерної зброї.

Джерело: коментар речника Ради національної безпеки Білого дому наводить CNN, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Представник США назвав риторику Медведєва "нерозважливою і безвідповідальною", підкресливши, що досі Вашингтон не бачив жодних ознак підготовки Росією ядерного удару.

"Застосування ядерної зброї в Україні чи будь-де було б катастрофічним для світу і мало б серйозні наслідки для Росії", – додав речник.

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Він підкреслив, що США продовжують уважно стежити за ядерною загрозою з боку Росії, але наразі не бачать підстав для коригування власної ядерної політики.

Передісторія:

  • У неділю у своєму Telegram-каналі Медведєв злякався контрнаступу України та написав: "якщо уявити собі, що наступ укробандерівців за підтримки НАТО вдався і вони відторгнули частину нашої землі, то нам довелося б у силу правил указу президента Росії від 02.06.2020 піти на використання ядерної зброї". "Іншого виходу просто не залишиться", – додав він.
  • З початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва час від часу вдається до ядерних погроз. Розвідка й лідери західних держав вважають такий сценарій малоймовірним.

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Теми: СШАМедведєвядерна зброяРосія
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