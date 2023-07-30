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Медведєв погрожує ядерною зброєю в разі успіху контрнаступу України

Катерина ТищенкоНеділя, 30 липня 2023, 18:19
Медведєв погрожує ядерною зброєю в разі успіху контрнаступу України
Дмитро Медведєв, фото: AFP via Getty Images

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв прямо погрожує використанням ядерної зброї в разі успіху українського контрнаступу.

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: За словами Медведєва, російські окупанти, відбиваючи контрнаступ міфічного "колективного ворога", нібито не тільки захищають "громадян Росії і нашу землю", а й "запобігають світовому конфлікту".

Дослівно: "Адже якщо уявити собі, що наступ укробандерівців за підтримки НАТО вдався, і вони відторгнули частину нашої землі, то нам довелося б у силу правил указу президента Росії від 02.06.2020 піти на використання ядерної зброї.

Іншого виходу просто не залишиться.

Тому наші вороги повинні молитися на наших воїнів. Вони не дають розгорітися світовій ядерній пожежі".

Довідка: З 2014 року Росія проводила гібридну агресію проти України, окупувавши Крим і частину Донецької та Луганської областей. У лютому 2022 року РФ почала відкрите повномасштабне вторгнення, захопивши також частину Херсонської та Запорізької областей. 5 жовтня 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав "закони про прийняття" до Російської Федерації захоплених територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України. Таким чином, окупований Крим і ці території РФ безпідставно вважає частиною своєї країни.

Відтоді Україна вже звільнила частину своєї території, яка була окупована і "привласнена" Росією. Україна не раз заявляла, що звільнятиме від загарбників усю свою територію в міжнародно визнаних кордонах.

Передісторія:

  • Медведєв уже не раз погрожував світу "ядерним апокаліпсисом". У вересні він заявляв, що заявка України в НАТО прискорить початок Третьої світової війни.
  • На початку липня Медведєв знову почав лякати світ ядерним апокаліпсисом, але також заявив, що ядерної зими можна уникнути, якщо Захід виконає всі вимоги Росії.
  • 11 липня Медведєв, підсумовуючи результати саміту НАТО у Вільнюсі, заявив, що "Третя світова все ближче".

Теми: Медведєвядерна зброяконтрнаступРосія
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