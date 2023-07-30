Медведєв погрожує ядерною зброєю в разі успіху контрнаступу України

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв прямо погрожує використанням ядерної зброї в разі успіху українського контрнаступу.

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: За словами Медведєва, російські окупанти, відбиваючи контрнаступ міфічного "колективного ворога", нібито не тільки захищають "громадян Росії і нашу землю", а й "запобігають світовому конфлікту".

Дослівно: "Адже якщо уявити собі, що наступ укробандерівців за підтримки НАТО вдався, і вони відторгнули частину нашої землі, то нам довелося б у силу правил указу президента Росії від 02.06.2020 піти на використання ядерної зброї.

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Іншого виходу просто не залишиться.

Тому наші вороги повинні молитися на наших воїнів. Вони не дають розгорітися світовій ядерній пожежі".

Довідка: З 2014 року Росія проводила гібридну агресію проти України, окупувавши Крим і частину Донецької та Луганської областей. У лютому 2022 року РФ почала відкрите повномасштабне вторгнення, захопивши також частину Херсонської та Запорізької областей. 5 жовтня 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав "закони про прийняття" до Російської Федерації захоплених територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України. Таким чином, окупований Крим і ці території РФ безпідставно вважає частиною своєї країни.

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Відтоді Україна вже звільнила частину своєї території, яка була окупована і "привласнена" Росією. Україна не раз заявляла, що звільнятиме від загарбників усю свою територію в міжнародно визнаних кордонах.

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