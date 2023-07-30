Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведєв погрожує ядерною зброєю в разі успіху контрнаступу України

Катерина ТищенкоНеділя, 30 липня 2023, 18:19
Медведєв погрожує ядерною зброєю в разі успіху контрнаступу України
Дмитро Медведєв, фото: AFP via Getty Images

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв прямо погрожує використанням ядерної зброї в разі успіху українського контрнаступу.

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: За словами Медведєва, російські окупанти, відбиваючи контрнаступ міфічного "колективного ворога", нібито не тільки захищають "громадян Росії і нашу землю", а й "запобігають світовому конфлікту".

Дослівно: "Адже якщо уявити собі, що наступ укробандерівців за підтримки НАТО вдався, і вони відторгнули частину нашої землі, то нам довелося б у силу правил указу президента Росії від 02.06.2020 піти на використання ядерної зброї.

Реклама:

Іншого виходу просто не залишиться.

Тому наші вороги повинні молитися на наших воїнів. Вони не дають розгорітися світовій ядерній пожежі".

Довідка: З 2014 року Росія проводила гібридну агресію проти України, окупувавши Крим і частину Донецької та Луганської областей. У лютому 2022 року РФ почала відкрите повномасштабне вторгнення, захопивши також частину Херсонської та Запорізької областей. 5 жовтня 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав "закони про прийняття" до Російської Федерації захоплених територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України. Таким чином, окупований Крим і ці території РФ безпідставно вважає частиною своєї країни.

ВІДЕО ДНЯ

Відтоді Україна вже звільнила частину своєї території, яка була окупована і "привласнена" Росією. Україна не раз заявляла, що звільнятиме від загарбників усю свою територію в міжнародно визнаних кордонах.

Передісторія:

  • Медведєв уже не раз погрожував світу "ядерним апокаліпсисом". У вересні він заявляв, що заявка України в НАТО прискорить початок Третьої світової війни.
  • На початку липня Медведєв знову почав лякати світ ядерним апокаліпсисом, але також заявив, що ядерної зими можна уникнути, якщо Захід виконає всі вимоги Росії.
  • 11 липня Медведєв, підсумовуючи результати саміту НАТО у Вільнюсі, заявив, що "Третя світова все ближче".

Теми: Медведєвядерна зброяконтрнаступРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони досягли тактично значимих успіхів на заході Запорізької області – ISW

"Не будемо соромитися знову піти до Конгресу" – Білий дім про додаткові кошти для України

Уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії військовозобов'язаних

Єрмак заявив, що Україна почала переговори щодо "гарантій безпеки" з Британією

В Раду викликають голову ЦВК щодо ситуації з членом комісії в Голлівуді

відеоЧи є "хороші росіяни" і чим небезпечний Дудь: ССО привідкрили секрети своїх ІПСО

Усі новини...
Медведєв
Медведєву здається, що Росія вже воює з НАТО
Медведєв знову "пророкує" наближення Третьої світової
Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі
Останні новини
07:18
У Сєверному на Луганщині окупанти використовують школу у воєнних цілях – штаб
06:40
На Бахмутському і Куп’янському напрямках росіяни вели безуспішний наступ – зведення
06:02
відеоРосіяни заявили, що Крим атакували 20 безпілотників
05:54
На Херсонщині окупанти планують провести "ревізію" майна українців – спротив
05:02
Сили оборони досягли тактично значимих успіхів на заході Запорізької області – ISW
04:24
Окупанти кажуть про роботу ППО "над різними районами" Криму
04:12
оновленоПовітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики
03:44
Грозєв: "Через пів року або Пригожин буде мертвий, або станеться другий переворот"
03:18
доповнено, оновлено від 01:52Окупанти перекривали рух авто по Кримському мосту
02:32
оновленоТрьом областям загрожували ворожі БпЛА – повітряники
Усі новини...
Реклама: