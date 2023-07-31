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США - о ядерных бреднях Медведева: Безрассудно и безответственно

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 31 июля 2023, 22:14

Белый дом в понедельник прокомментировал воскресное заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором он в очередной раз пригрозил применением ядерного оружия.

Источник: комментарий представителя Совета национальной безопасности Белого дома приводит CNN, сообщает "Европейская правда"

Детали: Представитель США назвал риторику Медведева "безрассудной и безответственной", подчеркнув, что до сих пор Вашингтон не видел никаких признаков подготовки Россией ядерного удара.

"Применение ядерного оружия в Украине или где-либо было бы катастрофическим для мира и имело бы серьезные последствия для России", – добавил спикер.

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Он подчеркнул, что США продолжают внимательно следить за ядерной угрозой со стороны России, но пока не видят оснований для корректировки собственной ядерной политики.

Передистория:

  • В воскресенье в своем Telegram-канале Медведев испугался контрнаступления Украины и написал: "если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия". "Другого выхода просто не останется", – добавил он.
  • С начала полномасштабного вторжения в Украину Москва время от времени прибегает к ядерным угрозам. Разведка и лидеры западных государств считают такой сценарий маловероятным.

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Темы: СШАМедведевядерное оружиеРосcия
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