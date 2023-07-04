Російський губернатор закликав жителів Шебекіного їхати вже додому
Жителям російського Шебекіно, які втекли з міста, коли наприкінці травня на територію Бєлгородської області РФ зайшли "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії", запропонували вже повертатися додому.
Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram
Пряма мова Гладкова: "Починаючи з сьогоднішнього дня, будемо пропонувати жителям Шебекіно, тим, хто розміщений у ПТР (пункт тимчасового розміщення − ред.), протягом найближчих двох тижнів повернутися до своїх домівок. Безумовно, це стосується тільки тих, у кого квартири і будинки не зруйновані і не пошкоджені".
Деталі: Він також повідомив, що дітей із прикордоння відправлять до табору в Євпаторії (тимчасово окупований Крим − ред.), бо навчання з 1 вересня забезпечити не зможуть, "виходячи з оперативної обстановки".
Передісторія:
- Губернатор Бєлгородської області багато разів заявляв про обстріли російських сіл і міст, що межують з Україною.
- 22 травня "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області: почали з сіл Козинка і Гора-Подол, – але прагнуть "звільнення" всієї Росії.
- Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що на територію Грайворонського округу зайшла "диверсійно-розвідувальна група ЗСУ".
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевнив, що Володимиру Путіну доповіли про прорив кордону у Бєлгородській області, але вже ведеться робота з витіснення та знищення "українських диверсантів".
- Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 22 травня у Бєлгородській області РФ "Російський добровольчий корпус" та "Легіон Свобода Росії" почали операцію зі створення "певної смуги безпеки" для захисту цивільних українців – і в ній беруть участь виключно громадяни Росії.
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має безпосереднього стосунку до подій у Бєлгородській області Росії 22 травня.
- В’ячеслав Гладков повідомив, що більшість мешканців Грайворонського району залишили свої населені пункти.