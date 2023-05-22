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Україна не має безпосереднього відношення до подій у Бєлгородській області – ОП

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 22 травня 2023, 16:48
Україна не має безпосереднього відношення до подій у Бєлгородській області – ОП
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК, ФОТО GETTY IMAGES

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна не має безпосереднього відношення до подій у Бєлгородській області Росії 22 травня

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку. Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії".

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Деталі: На думку Подоляка, єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні "закручених гайок" завжди є партизанський рух зі зброєю в руках. 

Передісторія: 

  • 22 травня "Русский добровольческий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили про звільнення населених пунктів Козинка і Гора-Подол у Бєлгородській області. Вони додали, що зайшли в російський Грайворон і закликали жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір". 
  • Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав події, які 22 травня відбуваються у Бєлгородській області Росії, створенням "смуги безпеки" для захисту українців. 
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевнив, що Володимиру Путіну доповіли про прорив російського кордону у Бєлгородській області. 

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Теми: Офіс президентаРосіякордон
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