Україна не має безпосереднього відношення до подій у Бєлгородській області – ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна не має безпосереднього відношення до подій у Бєлгородській області Росії 22 травня

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку. Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії".

Деталі: На думку Подоляка, єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні "закручених гайок" завжди є партизанський рух зі зброєю в руках.

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