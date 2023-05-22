Більшість мешканців прикордоння Бєлгородщини втекли з сіл та райцентру — губернатор

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив, що більшість мешканців Грайворонського району залишили свої населені пункти.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости" з посиланням на Гладкова.

Пряма мова Гладкова: "Завершуємо побудинковий обхід зараз прикордонних сіл і самого Грайворона. Більша частина населення покинула територію. У кого немає можливості - допомагаємо на своєму транспорті, у кого є можливість - залишає на особистому транспорті".

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