Більшість мешканців прикордоння Бєлгородщини втекли з сіл та райцентру — губернатор

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив, що більшість мешканців Грайворонського району залишили свої населені пункти.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости" з посиланням на Гладкова.

Пряма мова Гладкова: "Завершуємо побудинковий обхід зараз прикордонних сіл і самого Грайворона. Більша частина населення покинула територію. У кого немає можливості - допомагаємо на своєму транспорті, у кого є можливість - залишає на особистому транспорті".

Що було раніше:

22 травня "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області: почали з сіл Козинка і Гора-Подол, – але прагнуть "звільнення" всієї Росії.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що на територію Грайворонського округу зайшла "диверсійно-розвідувальна група ЗСУ".

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевнив, що Володимиру Путіну доповіли про прорив кордону у Бєлгородській області, але вже ведеться робота з витіснення та знищення "українських диверсантів".

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 22 травня у Бєлгородській області РФ "Російський добровольчий корпус" та "Легіон Свобода Росії" почали операцію зі створення "певної смуги безпеки" для захисту цивільних українців – і в ній беруть участь виключно громадяни Росії.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має безпосереднього стосунку до подій у Бєлгородській області Росії 22 травня.