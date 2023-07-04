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САП просить збільшити заставу голові Тернопільської облради і відсторонити його

Олена РощінаВівторок, 4 липня 2023, 11:42
САП просить збільшити заставу голові Тернопільської облради і відсторонити його
Михайло Головко, фото з його Facebook

Прокурор САП подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційні скарги на запобіжні заходи голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)

Деталі: Слідчий суддя обрав голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам голови Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку й Ігорю Гайдуку запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 805 тисяч гривень застави.

Прокурор не погоджується з розміром застави, визначеним слідчим суддею.

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У суді апеляційної інстанції він наполягатиме на застосуванні більш суворого запобіжного заходу: тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 млн грн для голови Тернопільської облради, 10 млн грн – для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 млн грн – іншого заступника.

Крім того, сторона обвинувачення готує клопотання про відсторонення Михайла Головка від посади голови облради, оскільки злочин, який йому інкримінують, пов'язаний із займаною ним посадою та виконанням службових повноважень.

САП зазначає, що двоє заступників голови Тернопільської ОВА – а це Ігор Дем'янчук і Ігор Гайдук – увільнені від виконання своїх посадових обов’язків із березня 2023 року.

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Теми: Тернопільська областьмісцева владахабарАнтикорупційна прокуратура
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