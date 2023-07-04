Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

САП просить збільшити заставу голові Тернопільської облради і відсторонити його

Олена РощінаВівторок, 4 липня 2023, 11:42
САП просить збільшити заставу голові Тернопільської облради і відсторонити його
Михайло Головко, фото з його Facebook

Прокурор САП подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційні скарги на запобіжні заходи голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)

Деталі: Слідчий суддя обрав голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам голови Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку й Ігорю Гайдуку запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 805 тисяч гривень застави.

Прокурор не погоджується з розміром застави, визначеним слідчим суддею.

У суді апеляційної інстанції він наполягатиме на застосуванні більш суворого запобіжного заходу: тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 млн грн для голови Тернопільської облради, 10 млн грн – для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 млн грн – іншого заступника.

Крім того, сторона обвинувачення готує клопотання про відсторонення Михайла Головка від посади голови облради, оскільки злочин, який йому інкримінують, пов'язаний із займаною ним посадою та виконанням службових повноважень.

САП зазначає, що двоє заступників голови Тернопільської ОВА – а це Ігор Дем'янчук і Ігор Гайдук – увільнені від виконання своїх посадових обов’язків із березня 2023 року.

Передісторія:

Теми: Тернопільська областьмісцева владахабарАнтикорупційна прокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Тернопільська область
На Тернопільщині та Львівщині працювала ППО
Голову Тернопільської облради звільнили з-під варти після внесення застави
Як чиновники беруть хабарі і прикриваються портретами Бандери
Останні новини
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
Усі новини...
Реклама: