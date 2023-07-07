МАГАТЕ оглянула кілька об’єктів ЗАЕС, але на дах ще не потрапила − Гроссі
Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії отримали можливість оглянути кілька об’єктів Запорізької атомної електростанції після заяв України про мінування окупантами АЕС.
Джерело: Радіо Свобода з посиланням на заяву голови агентства Рафаеля Гроссі на пресконференції в Токіо 7 липня
Пряма мова Гроссі: "Ми маємо прогрес. Із середи по сьогодні ми змогли отримати більше доступу. Ще не на дах, але ми подали запит (окупаційній – ред.) владі, щоб піднятися туди".
Деталі: Він вважає, що експерти МАГАТЕ отримають такий дозвіл.
Гроссі також розповів, що вони вже оглянули кілька інших об’єктів − зокрема, охолоджувальні ставки та інші місця.
"Як видно з моїх повідомлень, ми не побачили жодних ознак вибухівки чи мін у цих місцях", – заявив голова МАГАТЕ.
Передісторія:
- Раніше Збройні сили попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС, бо на покрівлях 2 енергоблоків розмістили предмети, схожі на вибухівку.
- Фахівці МАГАТЕ заявили, що не виявили ознак мінування Запорізької АЕС під час нещодавніх інспекцій, але при цьому закликали "не розслаблятись".
- Появу нових об'єктів на даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС зафіксував на супутникових знімках сервіс Planet Labs.
- 6 липня росЗМІ повідомили, що на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС приїхав перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.