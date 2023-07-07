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МАГАТЕ оглянула кілька об’єктів ЗАЕС, але на дах ще не потрапила − Гроссі

Ірина БалачукП'ятниця, 7 липня 2023, 10:38
МАГАТЕ оглянула кілька об’єктів ЗАЕС, але на дах ще не потрапила − Гроссі
Рафаель Гроссі. Фото з Twitter

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії отримали можливість оглянути кілька об’єктів Запорізької атомної електростанції після заяв України про мінування окупантами АЕС.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на заяву голови агентства Рафаеля Гроссі на пресконференції в Токіо 7 липня

Пряма мова Гроссі: "Ми маємо прогрес. Із середи по сьогодні ми змогли отримати більше доступу. Ще не на дах, але ми подали запит (окупаційній – ред.) владі, щоб піднятися туди".

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Деталі: Він вважає, що експерти МАГАТЕ отримають такий дозвіл.

Гроссі також розповів, що вони вже оглянули кілька інших об’єктів − зокрема, охолоджувальні ставки та інші місця.

"Як видно з моїх повідомлень, ми не побачили жодних ознак вибухівки чи мін у цих місцях", – заявив голова МАГАТЕ.

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Теми: ЗАЕСМАГАТЕокупація
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