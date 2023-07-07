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Навіть найгірший сценарій на ЗАЕС не загрожує населенню радіацією – ANS

Олена РощінаП'ятниця, 7 липня 2023, 12:26
Навіть найгірший сценарій на ЗАЕС не загрожує населенню радіацією – ANS
ЗАЕС, фото "Енергоатома"

Навіть найгірший сценарій розвитку подій на захопленій російськими військовими Запорізькій атомній електростанції не буде становити радіологічної небезпеки для населення, вважають в Американському ядерному товаристві.

Джерело: Американське ядерне товариство (American Nuclear Society, ANS), висновок якого поширив НАЕК "Енергоатом" 

Дослівно ANS: "Наші експерти ретельно розглянули "найгірші сценарії", включаючи обстріл і навмисний підрив реакторів і контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива. Вони не можуть передбачити ситуацію, яка призведе до радіаційних наслідків для здоров'я населення".

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Деталі: Американське ядерне товариство нагадує, що 6 реакторів ЗАЕС зупинені вже більше десяти місяців і більше не виробляють достатньо тепла, щоб викликати швидкий радіологічний викид.

Дослівно: "ЗАЕС спроектована таким чином, щоб протистояти природним і техногенним загрозам. Товсті, армовані сталлю, залізобетонні захисні споруди захищають активні зони реактора і призначені для утримання радіоактивних матеріалів ізольовано від навколишнього середовища.

У малоймовірному випадку, якщо захисні конструкції будуть порушені, будь-який потенційний викид радіоактивних матеріалів буде обмежений безпосередньою зоною, що оточує реактори. У зв'язку з цим, будь-яке порівняння ЗАЕС із "Чорнобилем" або "Фукусімою" є неточним і таким, що вводить в оману".

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Деталі: Американське ядерне товариство вважає, що інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ або IAEA) повинні отримати негайний, безперешкодний доступ до всіх зон окупованої Росією атомної електростанції.

Саме МАГАТЕ є найбільш надійним джерелом актуальної інформації про ЗАЕС, додають у товаристві. 

Американське ядерне товариство продовжує стежити за офіційними заявами та "балачками" в соціальних мережах щодо стану Запорізької атомної електростанції.

Передісторія:

  • Запорізька АЕС окупована росіянами з 4 березня 2022 року. Загарбники перетворили її на військову базу, розмістили на реакторах зброю та вибухівку.
  • 20 червня 2023 року Буданов заявив, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.
  • 22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.
  • 25 червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що план підриву окупантами Запорізької АЕС повністю розроблений та затверджений, тож загроза як ніколи велика.
  • 6 липня Буданов заявив, що ризик російського теракту на окупованій Запорізькій АЕС "потихеньку зменшується"

Теми: ЗАЕСЗапорізька областьздоров'я
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