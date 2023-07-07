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Омбудсмен: Україна ідентифікувала більшість тіл загиблих в Оленівці полонених

Альона Мазуренко , Олена РощінаП'ятниця, 7 липня 2023, 20:26
Омбудсмен: Україна ідентифікувала більшість тіл загиблих в Оленівці полонених
СКРІНШОТ З ВІДЕО, ЯКЕ ОПРИЛЮДНИЛИ ПРОПАГАНДИСТИ

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в Україні ще триває ідентифікація українських полонених, які загинули через теракт окупантів в Оленівці рік тому й тіла яких вдалося повернути.

Джерело: Лубінець в Telegram, "Укрінформ", "Детектор медіа"

Пряма мова Лубінця: "Україні вдалося повернути тіла українських захисників. Більшість із них – ідентифіковані... Наразі проходить аналіз ДНК, рідні відповідними органами поінформовані".

Оновлення: Спочатку в новині повідомлялося, що Україні зараз вдалося повернути тіла полонених захисників, які загинули через теракт російських окупантів в Оленівці.

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Проте представниця ГО "Спільнота родин Оленівки" Олександра Мазур сказала "Детектору медіа", що Україна повернула тіла загиблих в Оленівці ще в жовтні минулого року, а журналісти неправильно зрозуміли Лубінця на брифінгу після правозахисного форуму "Легіон права" 7 липня.

Деталі: Лубінець на брифінгу також зазначив, що українці, які загинули в Оленівці, мали офіційний статус військовополонених. Вони були верифіковані МКЧХ.

Омбудсмен також розповів, що після теракту вперше спілкувався з російською уповноваженою Тетяною Москальковою і запропонував допустити в Оленівку міжнародних експертів.

ВІДЕО ДНЯ

Спочатку російська сторона погодилась, але потім з'явилися інформація, що росіяни терміново прибирають барак, в якому утримували українських військовополонених і де росіяни влаштували вибух, щось упорядковують, проводять "ремонтні роботи".

В результаті на місце злочину так нікого й не допустили.

Крім того, Місія ООН зі встановлення фактів про теракт в окупованій Оленівці жодного разу не погодилася ознайомитися з українськими матеріалами щодо вибуху в колонії: "Місію закрили, а я з ними навіть не зустрівся. На мій погляд, не зустрівся через їхнє небажання реально чимось займатися".

За словами Лубінця, упродовж усього часу роботи місії - 5 місяців, він неодноразово намагався зустрітися з її учасниками онлайн чи офлайн.

Зокрема, він висловлював готовність їхати у Нью-Йорк, щоб передати ті матеріали, які є в української сторони, а це експертний аналіз фото, відеоматеріалів, які оприлюднювали росіяни: "На наш погляд, на погляд експертів, не тільки українських, які брали в цьому участь, це був заряд, встановлений всередині цього бараку, який дає дуже високу температуру".

Однак, за його словами, місію закрили: "Про це повідомив речник Гутерреша на пресконференції, і на пряме запитання журналістів: Ви прийняли рішення закрити цю місію через те, що РФ не допустила представників місії до Оленівки? Відповідь була: "Ми це не коментуємо".

Передісторія:

  • 29 липня 2022 року російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • У жовтні Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не може "пробитися силою" до українських військовополонених, яких незаконно утримує РФ, однак "поділяє розчарування" України. 
  • 29 січня 2023 року в Офісі президента України поскаржилися, що за 6 місяців Міжнародний комітет Червоного хреста так і не направив делегацію в Оленівку.

УП, виправлено
Теми: терактРосіяАзов полонені
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