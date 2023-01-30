Трагедія в Оленівці: ОП поскаржився на бездіяльність Червоного хреста

29 січня минуло 6 місяців з моменту вбивства щонайменше 53 українських військовослужбовців у колонії в Оленівці на Донеччині, однак Міжнародний комітет Червоного хреста досі не направив делегацію на місце злочину, заявили в ОПУ.

Джерела: голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Жахливий теракт в Оленівці. Минуло вже 6 місяців з моменту російського злочину, який ми не дозволимо забути нікому. Ми боремось за покарання винних і пам’ятаємо всіх загиблих. Знайдемо всіх злочинців і притягнемо їх до відповідальності, а Росія відповість на міжнародному трибуналі.

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Шкода, що міжнародні організації не виконують функції, які на них покладені. Зокрема, Міжнародний комітет Червоного хреста досі не направив делегацію в Оленівку. Вони не знають обставини злочину, а також стан наших людей, які досі там".

Деталі: На відсутність належної реакції від міжнародної спільноти на злочин в Оленівці також поскаржився омбудсмен Дмитро Лубінець.

Пряма мова Лубінця: "Україна не отримала очікуваної реакції від міжнародної спільноти – немає успіхів у розслідуванні, і ніхто не домігся бодай допуску на місце трагедії.

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Прикро, що не відреагував належним чином Міжнародний комітет Червоного хреста.

Незрозумілою залишається позиція ООН. Адже спочатку Генсекретар організував окрему місію в Оленівку. Однак не було докладено зусиль для зустрічей з українською стороною, щоб взяти напрацювання та документи щодо теракту.

А вже через 5 місяців місію ООН розформували без жодної критики РФ, яка за увесь цей час не надала доступу ні представникам місії, ні українській стороні та фактично зірвала розслідування".

Передісторія: