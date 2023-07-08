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Командири "Азова" обіцяють іще сказати своє слово в бою

Катерина ТищенкоСубота, 8 липня 2023, 23:06
Командири Азова обіцяють іще сказати своє слово в бою
Прокопенко у Львові, скріншот відео

Командири захисників "Азовсталі", які повернулися в Україну, обіцяють знову піти на фронт і ще сказати своє слово в бою.

Джерело: командир "Азова" Денис Прокопенко у Львові, відповідаючи на питання журналістів

Пряма мова: "Я глибоко впевнений, що армія – це командна робота, і з сьогоднішнього дня ми разом з вами продовжимо боротьбу, ми обов’язково своє слово ще скажемо в бою.

Найголовніше – що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту і з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога, звільняємо тимчасово окуповані території.

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І ми зробимо все можливе і неможливе, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення".

Деталі: На питання, чи будуть вони повертатися на фронт, Прокопенко відповів: "Звісно. Для цього ми повернулися в Україну. Це наша найголовніша мета".

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У свою чергу, заступник командира "Азова" Святослав Паламар, описуючи їхнє перебування в Туреччині, перефразував поезію Лесі Українки: "Ми паралітики з блискучими очима, душею сильні, волею слабкі. За спиною у нас ростуть орлині крила, але кайданками ми були прикуті до турецької землі".

"Ми повернулися і далі ми будемо робити свою роботу. Ми військові, ми давали присягу", - сказав Паламар.

Передісторія:

  • У суботу президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну з Туреччини повертаються військові командири, які захищали "Азовсталь", а потім після звільнення з російського полону за обміном перебували в цій країні.
  • Пізніше в пресслужбі президента уточнили, що п’ятеро командирів з "Азовсталі" були повернуті в Україну у суботу за результатами переговорів із Туреччиною.
  • Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков звинуватив Україну і Туреччину в порушенні домовленостей через повернення на батьківщину п'ятьох командирів, які захищали "Азовсталь".
  • У суботу ввечері Зеленський разом із командирами захисників "Азовсталі" приїхали до Львова.

Теми: Азов війнаЛьвів
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