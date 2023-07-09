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Резніков: Україна є де-факто і стане де-юре членом НАТО

"Українська правда"Неділя, 9 липня 2023, 02:49
Резніков: Україна є де-факто і стане де-юре членом НАТО
Олексій Резніков. Скрін з трансляції

Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що Україна зможе стати членом НАТО, позаяк через наявність успішного досвіду протистояння РФ країни Альянсу самі зацікавлені, щоби Україна приєдналася до них.  

Джерело: Резніков в ефірі національного телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Якщо Росія – головна загроза для НАТО, у мене просте питання до моїх колег-міністрів оборони: скажіть, будь ласка, якщо тільки одна країна у світі має сучасний, ефективний, успішний досвід, як стримувати російську армію, як бити її на полях бою і перемагати, використовуючи, зокрема, сучасну натівську зброю, які ще вам потрібні аргументи, щоб запросити Україну до Альянсу?

Це в інтересах самого Альянсу. Тому я все ж таки оптимістично дивлюсь на (наші – ред.) перспективи. Я переконаний: Україна є де-факто країною НАТО і стане де-юре країною НАТО".

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Що цьому передувало:

  • Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна заслуговує бути членом НАТО.
  • Раніше Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена зараз запросити Україну до НАТО, навіть якщо членом Альянсу Україна стане після закінчення війни.
  • Джо Байден заявив, що питання про приєднання України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни.

  

Теми: РезніковУкраїнаНАТО
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