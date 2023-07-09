Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Резніков: Україна є де-факто і стане де-юре членом НАТО

"Українська правда"Неділя, 9 липня 2023, 02:49
Резніков: Україна є де-факто і стане де-юре членом НАТО
Олексій Резніков. Скрін з трансляції

Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що Україна зможе стати членом НАТО, позаяк через наявність успішного досвіду протистояння РФ країни Альянсу самі зацікавлені, щоби Україна приєдналася до них.  

Джерело: Резніков в ефірі національного телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Якщо Росія – головна загроза для НАТО, у мене просте питання до моїх колег-міністрів оборони: скажіть, будь ласка, якщо тільки одна країна у світі має сучасний, ефективний, успішний досвід, як стримувати російську армію, як бити її на полях бою і перемагати, використовуючи, зокрема, сучасну натівську зброю, які ще вам потрібні аргументи, щоб запросити Україну до Альянсу?

Реклама:

Це в інтересах самого Альянсу. Тому я все ж таки оптимістично дивлюсь на (наші – ред.) перспективи. Я переконаний: Україна є де-факто країною НАТО і стане де-юре країною НАТО".

Що цьому передувало:

  • Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна заслуговує бути членом НАТО.
  • Раніше Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена зараз запросити Україну до НАТО, навіть якщо членом Альянсу Україна стане після закінчення війни.
  • Джо Байден заявив, що питання про приєднання України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни.

  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РезніковУкраїнаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Усі новини...
Резніков
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Резніков розповів, чи пропонував йому Зеленський іншу посаду
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: