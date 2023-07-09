Резніков: Україна є де-факто і стане де-юре членом НАТО

Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що Україна зможе стати членом НАТО, позаяк через наявність успішного досвіду протистояння РФ країни Альянсу самі зацікавлені, щоби Україна приєдналася до них.

Джерело: Резніков в ефірі національного телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Якщо Росія – головна загроза для НАТО, у мене просте питання до моїх колег-міністрів оборони: скажіть, будь ласка, якщо тільки одна країна у світі має сучасний, ефективний, успішний досвід, як стримувати російську армію, як бити її на полях бою і перемагати, використовуючи, зокрема, сучасну натівську зброю, які ще вам потрібні аргументи, щоб запросити Україну до Альянсу?

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Це в інтересах самого Альянсу. Тому я все ж таки оптимістично дивлюсь на (наші – ред.) перспективи. Я переконаний: Україна є де-факто країною НАТО і стане де-юре країною НАТО".

Що цьому передувало:

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна заслуговує бути членом НАТО.

Раніше Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена зараз запросити Україну до НАТО, навіть якщо членом Альянсу Україна стане після закінчення війни.

Джо Байден заявив, що питання про приєднання України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни.