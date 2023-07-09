Німеччина боїться війни з РФ, а тому хоче відтермінувати вступ України до НАТО – ЗМІ

На саміті у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, Німеччина планує наполягати на відтермінуванні вступу України до НАТО, оскільки побоюється, що цей крок може призвести до війни Альянсу з Росією.

Джерело: видання Telegraph з посиланням на своє джерело

Деталі: За словами співрозмовника Telegraph в НАТО, Берлін скористається самітом Альянсу у Вільнюсі, щоб закликати зосередитися на гарантіях безпеки для України, а не на пропозиціях про членство в Альянсі.

Пряма мова джерела: "Берлін стримано ставиться до перспективи запропонувати (Україні – ред.) негайне членство (в НАТО – ред.). Потрібен час для розробки гарантій, які, по суті, заблокують членство...

Берлін не хоче, щоб Володимир Путін потенційно тестував статтю 5".

Довідково. Згідно зі статтею 5 Північноатлантичного договору, якщо будь-яка з держав–членів НАТО стане жертвою збройного нападу, усі інші члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживатимуть заходи, які вважатимуть необхідними, щоб допомогти країні НАТО, на яку скоєно напад.

Що цьому передувало: