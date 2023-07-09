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Німеччина боїться війни з РФ, а тому хоче відтермінувати вступ України до НАТО – ЗМІ

"Українська правда"Неділя, 9 липня 2023, 03:42
Німеччина боїться війни з РФ, а тому хоче відтермінувати вступ України до НАТО – ЗМІ
Ілюстративне фото Getty Images

На саміті у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, Німеччина планує наполягати на відтермінуванні вступу України до НАТО, оскільки побоюється, що цей крок може призвести до війни Альянсу з Росією.

Джерело: видання Telegraph з посиланням на своє джерело

Деталі: За словами співрозмовника Telegraph в НАТО, Берлін скористається самітом Альянсу у Вільнюсі, щоб закликати зосередитися на гарантіях безпеки для України, а не на пропозиціях про членство в Альянсі.

Пряма мова джерела: "Берлін стримано ставиться до перспективи запропонувати (Україні – ред.) негайне членство (в НАТО – ред.). Потрібен час для розробки гарантій, які, по суті, заблокують членство...

Берлін не хоче, щоб Володимир Путін потенційно тестував статтю 5".

Довідково. Згідно зі статтею 5 Північноатлантичного договору, якщо будь-яка з держав–членів НАТО стане жертвою збройного нападу, усі інші члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживатимуть заходи, які вважатимуть необхідними, щоб допомогти країні НАТО, на яку скоєно напад.

Що цьому передувало:

  • Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна заслуговує бути членом НАТО.
  • Раніше Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена зараз запросити Україну до НАТО, навіть якщо членом Альянсу Україна стане після закінчення війни.
  • Джо Байден заявив, що питання про приєднання України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни.
  • Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що Україна зможе стати членом НАТО, позаяк через наявність успішного досвіду протистояння РФ країни Альянсу самі зацікавлені, щоби Україна приєдналася до них.  

Теми: НАТОУкраїнаНімеччина
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