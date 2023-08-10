Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По всій Україні оголошували тривогу через ракетну небезпеку і безпілотники

"Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 04:30
По всій Україні оголошували тривогу через ракетну небезпеку і безпілотники
Скрін мапи тривог

На території всієї України вночі 10 серпня оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку, в окремих регіонах існувала загроза застосування ворогом ударних безпілотників.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Станом на 04:30 на територій майже всієї України скасовано повітряну тривогу.

Повітряники повідомили про відбій в усіх областях ракетної небезпеки та загрози ворожих БпЛА.

Доповнено о 01:05. Тривогу оголошено також у Черкаській області, є загроза застосування росіянами БпЛА.

Доповнено о 01:45. У Києві скасовано тривогу. Натомість тривога поширилась на Кіровоградську область.

Доповнено о 01:46. Повітряники попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників у місті Біла Церква Київської області.

Доповнено о 02:07. Житомирська та Вінницька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА, повідомили Повітряні сили.

Доповнено о 03:35. Загроза застосування ворогом ударних безпілотників зберігається у трьох областях – Хмельницькій, Тернопільській і Рівненській.

Доповнено о 03:42. Тривога також поширилась на Львівську і Волинську області, є загроза безпілотників.

Доповнено о 04:04. На території всієї України оголошено ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, повідомили Повітряні сили.

Доповнено о 04:30. Відбій повітряної тривоги на території майже всієї України.

Нагадаємо: Протягом 9 серпня в Україні чотири рази оголошували тривогу через небезпеку ракетних ударів.

Теми: повітряна тривогабезпілотникиУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Усі новини...
повітряна тривога
По всій Україні вчетверте лунала тривога: знову злітав МіГ-31К
Третій зліт МіГа 9 серпня: по всій Україні лунала тривога
Повітряні сили пояснили, чому в Telegram зарясніло повідомленнями про пуски "Кинджалів"
Останні новини
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
Усі новини...
Реклама: