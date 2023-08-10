По всій Україні оголошували тривогу через ракетну небезпеку і безпілотники

На території всієї України вночі 10 серпня оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку, в окремих регіонах існувала загроза застосування ворогом ударних безпілотників.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Станом на 04:30 на територій майже всієї України скасовано повітряну тривогу.

Повітряники повідомили про відбій в усіх областях ракетної небезпеки та загрози ворожих БпЛА.

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Доповнено о 01:05. Тривогу оголошено також у Черкаській області, є загроза застосування росіянами БпЛА.

Доповнено о 01:45. У Києві скасовано тривогу. Натомість тривога поширилась на Кіровоградську область.

Доповнено о 01:46. Повітряники попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників у місті Біла Церква Київської області.

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Доповнено о 02:07. Житомирська та Вінницька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА, повідомили Повітряні сили.

Доповнено о 03:35. Загроза застосування ворогом ударних безпілотників зберігається у трьох областях – Хмельницькій, Тернопільській і Рівненській.

Доповнено о 03:42. Тривога також поширилась на Львівську і Волинську області, є загроза безпілотників.

Доповнено о 04:04. На території всієї України оголошено ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, повідомили Повітряні сили.

Доповнено о 04:30. Відбій повітряної тривоги на території майже всієї України.

Нагадаємо: Протягом 9 серпня в Україні чотири рази оголошували тривогу через небезпеку ракетних ударів.