По всей Украине объявляли тревогу из-за ракетной опасности и беспилотников

На территории всей Украины ночью 10 августа объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности, в отдельных регионах существовала угроза применения врагом ударных беспилотников.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: По состоянию на 04:30 на территорий почти всей Украины отменена воздушная тревога.

Воздушники сообщили об отбое во всех областях ракетной опасности и угрозы вражеских БпЛА.

Дополнено в 01:05. Тревога объявлена также в Черкасской области, есть угроза применения россиянами БпЛА.

Дополнено в 01:45. В Киеве отменена тревога. В то же время тревога распространилась на Кировоградскую область.

Дополнено в 01:46. Воздушники предупредили об угрозе применения врагом ударных беспилотников в городе Белая Церковь Киевской области.

Дополнено в 02:07. Житомирская и Винницкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА, сообщили Воздушные силы.

Дополнено в 03:35. Угроза применения врагом ударных беспилотников сохраняется в трех областях – Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской.

Дополнено в 03:42. Тревога также распространилась на Львовскую и Волынскую области, есть угроза беспилотников.

Дополнено в 04:04. На территории всей Украины объявлена ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, сообщили Воздушные силы.

Дополнено в 04:30. Отбой воздушной тревоги на территории почти всей Украины.

Напомним: В течение 9 августа в Украине четыре раза объявляли тревогу из-за опасности ракетных ударов.