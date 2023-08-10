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На Київщині сили ППО відбивають атаку ворожих безпілотників

"Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 01:59
На Київщині сили ППО відбивають атаку ворожих безпілотників
ППО, ФОТО: AFP GETTY IMAGES

У Київській області зафіксовано рух російських безпілотників, у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram 

Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО.

Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників".

Деталі: В ОВА закликали мешканців області залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Теми: Київська областьППОбезпілотники
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