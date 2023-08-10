Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Киевщине силы ПВО отражают атаку вражеских беспилотников

"Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 01:59
На Киевщине силы ПВО отражают атаку вражеских беспилотников
ПВО, ФОТО: AFP GETTY IMAGES

В Киевской области зафиксировано движение российских беспилотников, в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram 

Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работает ПВО.

Придерживайтесь информационной гигиены – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников".

Реклама:

Детали: В ОВА призвали жителей области оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевская областьПВОбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
Киевская область
На подступах к Киеву работала ПВО – КГВА
Киеву и ряду областей угрожала атака вражеских БпЛА
Жителей Киевщины предупреждают о грозе
Последние новости
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
21:05
Временный коридор: в Минагро рассказали о главных задачах после выхода первого судна
Все новости...
Реклама: