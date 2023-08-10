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На Киевщине силы ПВО отражают атаку вражеских беспилотников

"Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 01:59
На Киевщине силы ПВО отражают атаку вражеских беспилотников
ПВО, ФОТО: AFP GETTY IMAGES

В Киевской области зафиксировано движение российских беспилотников, в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram 

Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работает ПВО.

Придерживайтесь информационной гигиены – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников".

Детали: В ОВА призвали жителей области оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Темы: Киевская областьПВОбеспилотники
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