На Киевщине силы ПВО отражают атаку вражеских беспилотников
Четверг, 10 августа 2023, 01:59
В Киевской области зафиксировано движение российских беспилотников, в регионе работают силы противовоздушной обороны.
Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram
Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работает ПВО.
Придерживайтесь информационной гигиены – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников".
Детали: В ОВА призвали жителей области оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.