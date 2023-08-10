Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэр Москвы сообщил об очередной атаке БпЛА: утверждает, что дроны сбили

"Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 05:18
Мэр Москвы сообщил об очередной атаке БпЛА: утверждает, что дроны сбили
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМА

Мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил ночью 10 августа, что два беспилотника летели в сторону Москвы, однако их якобы сбили российские силы противовоздушной обороны.

Источник: Собянин в Telegram

Прямая речь: "Ночью, около 4 часов утра, ПВО сбила два ударных БпЛА, летевших в сторону города. Один – в Калужской области, другой – в районе ЦКАД (центральная кольцевая автомобильная дорога – ред.)".

Напомним: Ночью 9 августа Москву также пытались атаковать два дрона. По словам Собянина, их сбили на окраинах города.

Темы: беспилотникиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
беспилотники
Враг атаковал нефтебазу в Ровенской области – ОВА
Севастополь ночью пытались атаковать 11 беспилотников – Минобороны РФ
По всей Украине объявляли тревогу из-за ракетной опасности и беспилотников
Последние новости
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
Все новости...
Реклама: