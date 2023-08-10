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Мэр Москвы сообщил об очередной атаке БпЛА: утверждает, что дроны сбили

"Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 05:18
Мэр Москвы сообщил об очередной атаке БпЛА: утверждает, что дроны сбили
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМА

Мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил ночью 10 августа, что два беспилотника летели в сторону Москвы, однако их якобы сбили российские силы противовоздушной обороны.

Источник: Собянин в Telegram

Прямая речь: "Ночью, около 4 часов утра, ПВО сбила два ударных БпЛА, летевших в сторону города. Один – в Калужской области, другой – в районе ЦКАД (центральная кольцевая автомобильная дорога – ред.)".

Напомним: Ночью 9 августа Москву также пытались атаковать два дрона. По словам Собянина, их сбили на окраинах города.

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Темы: беспилотникиРосcия
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