Мэр Москвы сообщил об очередной атаке БпЛА: утверждает, что дроны сбили

Мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил ночью 10 августа, что два беспилотника летели в сторону Москвы, однако их якобы сбили российские силы противовоздушной обороны.

Источник: Собянин в Telegram

Прямая речь: "Ночью, около 4 часов утра, ПВО сбила два ударных БпЛА, летевших в сторону города. Один – в Калужской области, другой – в районе ЦКАД (центральная кольцевая автомобильная дорога – ред.)".

Напомним: Ночью 9 августа Москву также пытались атаковать два дрона. По словам Собянина, их сбили на окраинах города.