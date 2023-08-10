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Ворог атакував нафтобазу на Рівненщині – ОВА

"Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 06:56
Ворог атакував нафтобазу на Рівненщині – ОВА
Скріншот відео з Telegram Коваля

Російські окупанти вночі 10 серпня здійснили масовану атаку безпілотниками на Рівненську область, у Дубенському районі ворог поцілив у нафтобазу.

Джерело: голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Telegram

Пряма мова: "Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв немає".

Деталі: Очільник ОВА повідомив, що на місці "прильоту" по нафтобазі працюють 45 рятувальників та 14 одиниць техніки, задіяний пожежний потяг.

"Хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде", – додав Коваль.

Нагадаємо: На території всієї України вночі 10 серпня оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку, в окремих регіонах існувала загроза застосування ворогом ударних безпілотників.

Теми: Рівненська областьнафтабезпілотники
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