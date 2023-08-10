Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог атакував нафтобазу на Рівненщині – ОВА

"Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 06:56
Ворог атакував нафтобазу на Рівненщині – ОВА
Скріншот відео з Telegram Коваля

Російські окупанти вночі 10 серпня здійснили масовану атаку безпілотниками на Рівненську область, у Дубенському районі ворог поцілив у нафтобазу.

Джерело: голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Telegram

Пряма мова: "Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв немає".

Деталі: Очільник ОВА повідомив, що на місці "прильоту" по нафтобазі працюють 45 рятувальників та 14 одиниць техніки, задіяний пожежний потяг.

Реклама:

"Хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде", – додав Коваль.

Нагадаємо: На території всієї України вночі 10 серпня оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку, в окремих регіонах існувала загроза застосування ворогом ударних безпілотників.

Теми: Рівненська областьнафтабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
Рівненська область
Рівненського військкома, який побив підлеглого, арештували
Затримали головного військкома Рівненщини: є відео його знущань над підлеглим
Шестеро військових підірвались на міні на Рівненщині: двоє загинули
Останні новини
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
21:05
Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна
20:56
фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху
20:43
Найбільше сіл з лише одним мобільним оператором обслуговує "Київстар"
Усі новини...
Реклама: