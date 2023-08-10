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Враг атаковал нефтебазу в Ровенской области – ОВА

"Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 06:56
Враг атаковал нефтебазу в Ровенской области – ОВА
Скриншот видео из Telegram Коваля

Российские оккупанты ночью 10 августа осуществили массированную атаку беспилотниками на Ровенскую область, в Дубенском районе враг попал в нефтебазу.

Источник: председатель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в Telegram

Прямая речь: "Ночью Ровенская область подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине. Жертв нет".

Детали: Глава ОВА сообщил, что на месте "прилета" по нефтебазе работают 45 спасателей и 14 единиц техники, задействован пожарный поезд.

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"Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет", – добавил Коваль.

Напомним: На территории всей Украины ночью 10 августа объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности, в отдельных регионах существовала угроза применения врагом ударных беспилотников.

Темы: Ровенская областьнефтьбеспилотники
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