Удар росіян по Запоріжжю: зросла кількість загиблих

Зросла кількість загиблих та поранених у результаті удару росіян по житловому кварталу Запоріжжя 9 серпня − станом на ранок 10 серпня відомо про 3 загиблих та 9 поранених, серед яких немовля.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, МВС у Facebook

Пряма мова Малашка: "Троє загиблих та дев'ять травмованих, серед них 11-місячна дитина − наслідок удару по обласному центру. Російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка та молодих жінок 19 та 21 років".

Деталі: Голова МВС Ігор Клименко уточнив, що жінка померла вранці в лікарні. Одна травмована людина перебуває у важкому стані.

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За словами Малашка, загалом за минулу добу російські окупанти здійснили 82 удари по 21 населеному пункту Запорізької області.



З артилерії гатили по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Левадного, Білогір'я, Червоного, Степногірська, Степового, Плавнів, Малих Щербаків, П'ятихаток, Лобкового та Кам'янського.

Також зафіксовано 4 авіаційні удари по Оріхову та Малій Токмачці, 4 БПЛА атакували Гуляйполе, Малинівку, Ольгівське та Новодарівку. Також по Гуляйполю, Залізничному, Ольгівському й Левадному росіяни гатили з РСЗВ. А по Запоріжжю й Підгірному завдали 2 ракетні удари.



Внаслідок удару по Гуляйполю постраждала родина: поранення отримали жінки 55 та 66 років й чоловіки 39 та 68 років, яких оперативно доставлено в лікувальну установу обласного центру.



До органів влади надійшло 54 повідомлення про руйнування житлових будинків, освітніх закладів та інших соціальних об’єктів інфраструктури.

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