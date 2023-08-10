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Удар россиян по Запорожью: возросло количество погибших

Ирина БалачукЧетверг, 10 августа 2023, 08:45
Удар россиян по Запорожью: возросло количество погибших
Последствия российского удара по Запорожью 9 августа. Фото из Telegram Малашко

Возросло количество погибших и раненых в результате удара россиян по жилому кварталу Запорожья 9 августа − по состоянию на утро 10 августа известно о 3 погибших и 9 раненых, среди которых младенец.

Источник: глава Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram, МВД в Facebook 

Прямая речь Малашко: "Трое погибших и девять травмированных, среди них 11-месячный ребенок − следствие удара по областному центру. Российский снаряд унес жизни 43-летнего мужчины и молодых женщин 19 и 21 года".

Детали: Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что женщина умерла утром в больнице. Один травмированный человек находится в тяжелом состоянии.

По словам Малашко, всего за минувшие сутки российские оккупанты совершили 82 удара по 21 населенному пункту Запорожской области.

Из артиллерии били по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Новодаровки, Левадного, Белогорья, Красного, Степногорска, Степного, Плавней, Малых Щербаков, Пятихаток, Лобкового и Каменского.

Также зафиксировано 4 авиационных удара по Орехову и Малой Токмачке, 4 БПЛА атаковали Гуляйполе, Малиновку, Ольговское и Новодаровку. Также по Гуляйполю, Железнодорожному, Ольговскому и Левадному россияне били из РСЗО. А по Запорожью и Подгорному нанесли 2 ракетных удара.

В результате удара по Гуляйполю пострадала семья: ранения получили женщины 55 и 66 лет и мужчины 39 и 68 лет, которые оперативно доставлены в лечебное учреждение областного центра.

В органы власти поступило 54 сообщения о разрушении жилых домов, образовательных учреждений и других социальных объектов инфраструктуры.

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Темы: Запорожьевойнажертвы
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