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У Росії визнали незаконною CIT, яка попереджала про російське вторгнення

Ірина БалачукЧетвер, 10 серпня 2023, 10:30
У Росії визнали незаконною CIT, яка попереджала про російське вторгнення
Сторінка СIT в інтернеті. Скріншот із notes.citeam.org

Генпрокуратура РФ визнала небажаною на території Росії діяльність команди інтернет-розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Джерело: Генпрокуратура РФ у Telegram

Дослівно російське відомство: "За результатами вивчення матеріалів, що надійшли, ухвалено рішення про визнання небажаною на території Російської Федерації діяльності іноземної неурядової організації Conflict Intelligence Team ("Мережеве об'єднання журналістів-розслідувачів"), Україна".

Деталі: За даними Генпрокуратури РФ, електронну платформу, яка спочатку називалася War in Ukraine, створив громадянин Росії Руслан Карпук. Повідомляється, що зараз він переховується за кордоном від кримінального переслідування спільно з учасниками забороненої в РФ організації "ФБК".

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Генпрокуратура РФ називає розслідувачів CIT "псевдожурналістами", основною метою яких нібито є збір та опублікування інформації про Збройні Сили РФ і дискредитація армії окупантів.

Conflict Intelligence Team − група незалежних розслідувачів та електронна платформа, що виникла 2014 року в середовищі російської опозиції. Вона займається розслідуванням за відкритими джерелами.

До вересня 2015 року група називалася War in Ukraine, оскільки спочатку була зосереджена на висвітленні російських військових дій на території України.

ВІДЕО ДНЯ

З кінця жовтня 2021 року розслідувачі CIT відстежували скупчення російських військ на кордоні з Україною і на початку 2022 року підтверджували відомості західних розвідок про майбутнє вторгнення.

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Теми: Росіявійнацензура
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