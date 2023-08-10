У Росії визнали незаконною CIT, яка попереджала про російське вторгнення

Генпрокуратура РФ визнала небажаною на території Росії діяльність команди інтернет-розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Джерело: Генпрокуратура РФ у Telegram

Дослівно російське відомство: "За результатами вивчення матеріалів, що надійшли, ухвалено рішення про визнання небажаною на території Російської Федерації діяльності іноземної неурядової організації Conflict Intelligence Team ("Мережеве об'єднання журналістів-розслідувачів"), Україна".

Деталі: За даними Генпрокуратури РФ, електронну платформу, яка спочатку називалася War in Ukraine, створив громадянин Росії Руслан Карпук. Повідомляється, що зараз він переховується за кордоном від кримінального переслідування спільно з учасниками забороненої в РФ організації "ФБК".

Генпрокуратура РФ називає розслідувачів CIT "псевдожурналістами", основною метою яких нібито є збір та опублікування інформації про Збройні Сили РФ і дискредитація армії окупантів.

Conflict Intelligence Team − група незалежних розслідувачів та електронна платформа, що виникла 2014 року в середовищі російської опозиції. Вона займається розслідуванням за відкритими джерелами.

До вересня 2015 року група називалася War in Ukraine, оскільки спочатку була зосереджена на висвітленні російських військових дій на території України.

З кінця жовтня 2021 року розслідувачі CIT відстежували скупчення російських військ на кордоні з Україною і на початку 2022 року підтверджували відомості західних розвідок про майбутнє вторгнення.

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