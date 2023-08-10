В России признали незаконной CIT, которая предупреждала о российском вторжении

Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность команды интернет-расследователей Conflict Intelligence Team.

Источник: Генпрокуратура РФ в Telegram

Дословно российское ведомство: "По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team ("Сетевое объединение журналистов-расследователей"), Украина".

Детали: По данным Генпрокуратуры РФ, электронную платформу, которая первоначально называлась War in Ukraine, создал гражданин России Руслан Карпук. Сообщается, что сейчас он скрывается за границей от уголовного преследования совместно с участниками запрещенной в РФ организации "ФБК".



Генпрокуратура РФ называет расследователей CIT "псевдожурналистами", основной целью которых якобы является сбор и опубликование информации о Вооруженных Силах РФ и дискредитация армии оккупантов.

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Conflict Intelligence Team – группа независимых расследователей и электронная платформа, возникшая в 2014 году в среде российской оппозиции. Она занимается расследованием по открытым источникам.

До сентября 2015 года группа называлась War in Ukraine, поскольку первоначально была сосредоточена на освещении российских военных действий на территории Украины.

С конца октября 2021 года расследователи CIT отслеживали скопления российских войск на границе с Украиной и в начале 2022 года подтверждали сведения западных разведок о предстоящем вторжении.

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