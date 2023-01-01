Колаж: Сергій Корнієнко

"Накопичених сил та засобів для широкомасштабної операції із ціллю захоплення всієї чи значної частини України – недостатньо. Тому в найближчій перспективі прогнози щодо ймовірності таких сценаріїв не підтверджуються. Мало того, ми вважаємо, що такі сценарії є малоймовірними в осяжному майбутньому", – саме такий висновок експертів Центра оборонних стратегій за 12 днів до початку цієї операції публікувала УП.

Пояснення були цілком логічні: Росія не назбирала біля кордонів необхідної кількості військ, ще не спостерігалося суттєвих заходів зі створення стратегічних резервів та відмобілізування (доукомплектування), та й невійськові складові такої операції мали б надзвичайно негативні наслідки для РФ.

Фундаментом цього висновку був здоровий глузд. Було зрозуміло, що Україна не підкориться. Що український спротив не допустить успішного російського бліцкригу. Що міжнародна ізоляція та санкції завдадуть Росії удару, який відкине її розвиток на десятиліття – і що Путін це чудово розуміє. І, зрештою, не міг він не розуміти й іншого – невдале вторгнення в Україну може зруйнувати його режим.

Шкода, що Путін читав не цю статтю, а папери з казками про українців, які радо вітатимуть російських "визволителів".

Шкода, що експерти апелювали до раціональності диктатора. Вони не припускали, що Путін просто не здатний адекватно оцінити настрої та волю українців, які об'єднаються проти ворога. І що, розраховуючи на швидку перемогу, він не вірить, що так само, з більшою чи меншою мірою участі, проти Росії зможе об'єднатися і Захід.

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення УП згадує, чим жили українці, коли ворог накопичував сили для масованої атаки, як західні партнери вірили в ескалацію війни більше, ніж українська влада, і як сталося, що наступ, про який попереджали місяцями, став несподіванкою для значної частини українського суспільства.