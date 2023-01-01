Не дивіться вгоруЯк українців (не) попереджали про російське вторгнення
"Накопичених сил та засобів для широкомасштабної операції із ціллю захоплення всієї чи значної частини України – недостатньо. Тому в найближчій перспективі прогнози щодо ймовірності таких сценаріїв не підтверджуються. Мало того, ми вважаємо, що такі сценарії є малоймовірними в осяжному майбутньому", – саме такий висновок експертів Центра оборонних стратегій за 12 днів до початку цієї операції публікувала УП.
Пояснення були цілком логічні: Росія не назбирала біля кордонів необхідної кількості військ, ще не спостерігалося суттєвих заходів зі створення стратегічних резервів та відмобілізування (доукомплектування), та й невійськові складові такої операції мали б надзвичайно негативні наслідки для РФ.
Фундаментом цього висновку був здоровий глузд. Було зрозуміло, що Україна не підкориться. Що український спротив не допустить успішного російського бліцкригу. Що міжнародна ізоляція та санкції завдадуть Росії удару, який відкине її розвиток на десятиліття – і що Путін це чудово розуміє. І, зрештою, не міг він не розуміти й іншого – невдале вторгнення в Україну може зруйнувати його режим.
Шкода, що Путін читав не цю статтю, а папери з казками про українців, які радо вітатимуть російських "визволителів".
Шкода, що експерти апелювали до раціональності диктатора. Вони не припускали, що Путін просто не здатний адекватно оцінити настрої та волю українців, які об'єднаються проти ворога. І що, розраховуючи на швидку перемогу, він не вірить, що так само, з більшою чи меншою мірою участі, проти Росії зможе об'єднатися і Захід.
Напередодні річниці повномасштабного вторгнення УП згадує, чим жили українці, коли ворог накопичував сили для масованої атаки, як західні партнери вірили в ескалацію війни більше, ніж українська влада, і як сталося, що наступ, про який попереджали місяцями, став несподіванкою для значної частини українського суспільства.
Листопад 2021
"Це не навчання. І це не схоже на військові тренування. Щось відбувається", – директор програми досліджень Росії в аналітичній групі CNA Майкл Кофман ділиться підозрами з журналістами "The Washington Post".
30 жовтня 2021 року видання публікує матеріал про те, що все більше російських військ концентрується на кордоні з Україною.
В листопаді подібні попередження з'являються частіше. Видання "Politico" оприлюднює супутникові фотографії, зроблені 1 листопада американською аерокосмічною компанією Maxar Technologies. На них – скупчення бронетанкових частин, танків та самохідної артилерії разом із наземними військами за 250 кілометрів від кордону з Україною – в районі російського міста Єльня.
А в інтернеті з'являється все більше фото та відео з пересуванням російської техніки на захід.
Що каже українська влада
Деолігархізація, "вагнергейт", день народження Єрмака, "держпереворот Ахметова", епідемія коронавірусу… Володимир Зеленський збирає велику щорічну пресконференцію, і можлива війна з Росією – тут лише одна з багатьох тем, не найголовніша. Президент каже, що ймовірність ескалації є щодня, і Україна до неї готова, проте російських військових біля українських кордонів менше, ніж було навесні.
Те, що військ менше, ніж виявили ЗМІ, стверджує і секретар РНБО Олексій Данілов. Матеріали західних медіа про ймовірну концентрацію російської армії він називає свідомою дезінформацією суспільства. За три тижні, зустрічаючись із делегацією США, Данілов висловить упевненість: Росія стягує війська до кордону з Україною, щоб максимально підняти ставки в можливих переговорах.
На початку листопада відео і фото в інтернеті про перекидання військ вважають елементом ІПСО і в Головному управлінні розвідки (хоча сам термін ІПСО ще не набув широкого вжитку). Проте за три тижні очікування розвідників зміняться. І от вже керівник ГУР МО Кирило Буданов попереджає, що Путін готується атакувати Україну наприкінці січня – початку лютого. На його думку, наступ, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з десантними ударами на сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь.
Що кажуть західні партнери
Концентрація російських військ на кордоні з Україною – це зовсім не блеф, впевнений генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він проводить зустрічі з главами МЗС країн НАТО та з іншими європейськими лідерами, щоб обговорити цю ситуацію. "Слід припускати можливість, що Росія знову розглядає варіант застосувати силу. Ми можемо сподіватися на краще, але ми маємо бути готовими до найгіршого", – наголошує Столтенберг.
До речі, в Україні більшає прихильників вступу до НАТО – таких 58% (для порівняння, у березні 2014-го було 34%).
Розвідка США ділиться даними з європейськими союзниками, згідно з якими РФ розглядає сценарій швидкої широкомасштабної наступальної операції проти України з кількох напрямків. Директор ЦРУ вирушає до Москви з попередженням, що Сполучені Штати стежать за ситуацією. Володимир Зеленський тисне руку Джо Байдену в Глазго.
Під час розмови з @POTUS у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. 🇺🇸 продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в 🇺🇦. pic.twitter.com/PlkOmDJngZ— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021
Менш ніж за два тижні керівник Офісу президента Андрій Єрмак та глава МЗС Дмитро Кулеба відвідають Держдепартамент у Вашингтоні. І один з високопоставлених чиновників зустріне їх зі словами: "Хлопці, рийте траншеї!". Українці зажадають подробиць майбутньої атаки, проте їх не буде.
Майбутній кавалер українського ордену Свободи, а поки просто британський прем'єр з дивною зачіскою Борис Джонсон попереджає сусідів з материка, що Заходу незабаром доведеться обирати між залежністю від російського газу та захистом України.
Нову збройну агресію Росії припускає і польський прем'єр Матеуш Моравецький. Листопад – це місяць напруженості між ЄС та Білоруссю: Лукашенко зігнав до західного кордону своєї країни мігрантів, а Польша (і меншою мірою Литва) намагаються не пропустити їх на свою територію. На думку Моравецького, цією кризою Кремль хоче відволікти Європу від планів Путіна щодо України.
Міністри закордонних справ країн ЄС виступають із заявами на підтримку України, і найбільше виділяється глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан. Він не боїться назвати Росію нестерпним сусідом, бачить у ній сповзання в авторитаризм та лякає Кремль надзвичайно серйозними наслідками в разі нових порушень українських кордонів.
Адміністрація Байдена може відправити додаткову зброю в Україну, пише CNN. А українські війська тим часом вже випробовують "Джавеліни" на полігоні "Широкий лан".
Інструкторсько-методичні заняття ЗСУ: «Байрактар» та «Джавелін» в умовах ночі та поганої видимості
На полігоні Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів «Широкий лан» проведено інструкторсько-методичні заняття в рамках підбиття підсумків діяльності Збройних Сил України за 2021 рік. Захід відбувся у присутності Міністра оборони України Олексія Резнікова та Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine генерал-лейтенанта Валерія Залужного. - Ми придбали й отримали від партнерів у якості матеріально-технічної допомоги високотехнологічне озброєння, що суттєво підвищило боєздатність Збройних Сил України. Це, зокрема, розвідувально-ударні комплекси «Байрактар» та протитанкові ракетні комплекси «Джавелін». Враховуючи досвід бойових дій в районі проведення операції Об’єднаних сил, ми відпрацювали нову тактику їхнього застосування в бойових умовах та продемонстрували командирам бригад і полків. Ми також показали їхнє комплексне застосування в умовах ночі та поганої видимості, - зазначив Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний. Інструкторсько-методичні заняття мають на меті опрацювати єдині погляди на організацію та проведення заходів підготовки військ (сил) у 2022 навчальному році з урахуванням іноземного досвіду та досвіду, здобутого Збройними Силами України на сході. Головнокомандувач Збройних Сил України висловив вдячність державам-партнерам за вагому матеріально-технічну допомогу і непохитну підтримку України. https://www.youtube.com/watch?v=VrbKjVYxs48Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Середа, 24 листопада 2021 р.
На тлі загроз з боку Росії Україні можуть допомогти не тільки зброєю. Таблоїд "The Mirror" пише, що Велика Британія готова перекинути в Україну 600 військовослужбовців спеціального призначення. "Їхнє спорядження запаковано, і вони готові полетіти в Україну і або приземлитися, або висадитися з парашутом", – ділиться видання, посилаючись на свої джерела.
На джерела посилається і The Globe and Mail, коли інформує, що сотні своїх військових для підтримки України може відправити Канада.
В середині лютого 2022 року, за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії, США, Велика Британія та Канада поспіхом вивезуть з України своїх військових інструкторів.
А що там Росія
У Путіна знов і знов, і знов обіцяють не нападати на Україну і називають інформацію про підготовку нової агресії істерикою.
- Кілька днів листопада Україна – друга в світі за добовою смертністю від COVID-19
- Зеленський очікує на держпереворот за можливою участю Ріната Ахметова
- Ексспікер Дмитро Разумков росте в рейтингах та збирає під парасолю нардепів
- Нардеп Гео Лерос з трибуни ВР показує середній палець президенту
- Вагнергейт: Єрмака звинувачують у тому, що це він переніс проведення спецоперації щодо "вагнерівців" і тим самим зірвав її
- Виходить розслідування про ювілей Єрмака та його гостей, яких привозили на свято на гелікоптерах, закуплених для потреб ДСНС у Франції.
А чим жив у цей час звичайний, аполітичний українець? Ми попросили згадати про свої сто днів перед початком повномасштабного російського вторгнення жителя Київської області, підприємця Романа Власенка.
"Останні місяці перед російським вторгненням були наповнені роботою. Усі бізнес-проєкти, якими я займався останні два роки, спрацювали одночасно.
Я не відчував ані тривоги, ані побоювань у зв'язку з подіями біля наших кордонів. У листопаді я дізнався, що до Чорногорії поїхав мій друг. Він сказав, що в Україні щось страшне і краще в цей час бути за кордоном. Я не повірив.
Загалом суспільно-політичне життя для мене перебуває десь на периферії моїх інтересів. Після потрясінь 2014-го минуло шість років, поки зацікавленість політикою відійшла далеко на периферію".
Потрясіння 2014 року – це насамперед окупація Криму, де на той момент жила родина Власенків. Бізнес і налагоджене життя з появою "зелених чоловічків" відійшли на другий план – Власенки вирішили, що не хотіли б жити на землі, де панує Росія, і переїхали на материк.
Грудень 2021
Дві третини країни включно з Києвом – такий план-максимум Кремля із захоплення України публікує німецьке видання "Bild". Висновки ґрунтуються на оцінках кількох людей з НАТО та служб безпеки, які змогли побачити деякі з можливих планів нападу Росії. Один із співрозмовників видання стверджує, що остаточного рішення Путін ще не ухвалив, проте, якщо атака станеться, то наприкінці січня – початку лютого.
Одні джерела пророкують одночасну атаку з Криму та ОРДЛО. Інші – що наступ відбудеться в три етапи (третій етап – атака з півночі). "Українці будуть боротися, але вони не зможуть протистояти великій атаці росіян", – наводить "Bild" коментар одного з високопосадовців.
Що каже українська влада
"Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин із Росією, і наразі це визнали всі. Всі зовнішні партнери та деякі внутрішні це не визнають", – каже Володимир Зеленський у щорічному зверненні з трибуни парламенту. За десять місяців він підпише указ, в якому констатується неможливість проведення переговорів з Путіним.
Київ просить у Вашингтона системи протиповітряної оборони, зокрема комплекси Patriot. За інформацією CNN, в Білому домі побоюються, що Кремль сприйме надання комплексів як провокацію. Знадобиться рік і сто тисяч вбитих російських військових, перш ніж така готовність з'явиться.
Міністр оборони Олексій Резніков не виключає, що Росія дійсно може наростити війська до 175 тисяч осіб (на початок грудня їх було близько 90 тисяч), і найбільш імовірним часом для військової ескалації з боку Росії вважає кінець січня. Він закликає партнерів надавати Україні не лише оборонне, а й наступальне озброєння.
Секретар РНБО Олексій Данілов і далі стверджує, що серйозного ризику широкомасштабного вторгнення Росії наразі немає. Він каже і про фізичну неможливість цього ("Є певні розрахунки, є період підготовки, період часу… який вони мають витратити"), і про те, що військ біля кордону для наступу недостатньо (на думку Данілова, Кремлю потрібно буде сконцентрувати не 90 тисяч військових, а 500-600 тисяч).
"Ми не могли нашому суспільству сказати відразу, що завтра буде війна. Це було неприпустимо, тому що це була одна із тактик РФ, щоб у нас тут почався хаос", – пояснить свою публічну позицію Данілов вже після початку повномасштабного вторгнення.
Українське суспільство теж розділилось у своїх очікуваннях. Половина українців сприймає накопичення російських військ біля кордонів як реальну загрозу вторгнення.
Що кажуть західні партнери
Це місяць вмовлянь Путіна.
Байден телефонує у Кремль двічі, і друга розмова коротша за першу. Путін вимагає юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку. Байден попереджає, що в разі вторгнення в Україну Вашингтон готовий на кроки, які не робив в 2014 році.
Дзвонили Путіну і Борис Джонсон з Еммануелем Макроном – меседжі звучали ті ж самі. У Стокгольмі держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Сторони залишились на власних позиціях.
А от хто змінив позицію – то це окремі країни ЄС. За тижні постійних дипломатичних контактів та обміну розвідданими США змогли переконати деякі раніше скептично налаштовані столиці, що Росія може незабаром ввести війська в Україну, пише "Financial Times". Хоча Німеччина, незважаючи на зміну канцлера з Ангели Меркель на Олафа Шольца, все ще має великі сумніви щодо агресивних планів РФ.
Німеччина, США, Франція, Італія і Великобританія публічно виступили за відновлення переговорів Росії з Україною у Нормандському форматі. А Європарламент у резолюції пригрозив РФ відключити SWIFT у разі нового вторгнення (1 березня 2022 для декількох російських банків SWIFT дійсно заблокують).
Американська розвідка попереджає про плани Путіна атакувати Україну з кількох фронтів за участю до 175 тисяч військовослужбовців.
"The Washington Post" публікує документи американської розвідки, які свідчать, що російські війська зосереджуються в чотирьох місцях: поблизу Єльні, у Воронезькій і Ростовській областях та в окупованому Криму.
А що там Росія
Тим часом Росія продовжує накопичувати війська біля кордонів – це видно з супутникових знімків, опублікованих Reuters.
satellite photos of Soloti staging ground, near Belgorod, ~ 10 kms from Ukrainian border. Armored infantry fighting vehicles, tanks, support equipment. Photos 1-2: September. Photos 3-4: December 5. 📷 @Maxar pic.twitter.com/TfxPQPMNRR— Mike Eckel (@Mike_Eckel) December 23, 2021
РФ розпочинає військові навчання в Південному військовому окрузі, що межує зі східним кордоном України.
Володимиру Путіну на одній з пресконференцій ставлять запитання про те, чи планує Росія нападати на Україну, і він ухиляється від прямої відповіді.
Зате цього не виключають 75% росіян – відповідне опитування проводить Левада-центр.
- Кожен третій українець готовий чинити опір Росії зі зброєю в руках
- В Україні виявили штам "Омікрон"
- Стартувала єПідтримка – тисяча гривень для повністю вакцинованих громадян
- Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму
- Скандал навколо серіалу Netflix: створили "карикатурний образ українки".
"Ми готуємося до Нового року. У моєї дружини Тані незвично багато роботи. Вона адміністратор в алкогольному магазині і має дуже багато роботи до самого 31 грудня. Я теж дуже завантажений. Але ми гуляємо, дивимося кіно…
Перед новим роком ще був мій день народження. Але все дуже скромно, всі гуляння будуть на канікулах, в січні. З "провісників чогось поганого", за словами дружини, була тільки новорічна ялинка, що впала з усіма іграшками".
Тікаючи від Росії в 2014 році, родина Власенків – сам Роман, дружина і двоє дітей – оселилися у Ворзелі, це Бучанський район Київщини. Позичили в знайомих гроші та купили половину будинку. Нюанс, який стане для них вкрай важливим лише в лютому 2022-го – в цьому будинку не було підвалу.
Січень 2022
Суспільство вже живе очікуванням нового витка російської агресії.
Українське керівництво розглядає три варіанти розвитку подій.
Перший: гібридна агресія, коли Росія не вводить війська, але підбурює суспільство за допомогою інформаційно-психологічних кампаній та вдається до кібератак на критичну інфраструктуру України.
Другий варіант: точкові удари по командних пунктах армії, складах з "Байрактарами" або навіть по українській столиці – нібито Київ може на певний час втратити контроль над країною і це її розколе.
Останній варіант: військове вторгнення з кількох фронтів.
На питання про те, які це можуть бути фронти, відповідають нові супутникові знімки, з яких видно, що Україна оточена з трьох боків.
Журналісти-розслідувачі знаходять і верифікують матеріали, в яких говориться про нові перекидання російської техніки до кордону з Україною.
Що каже українська влада
Володимир Зеленський виступає зі зверненням до українців, яке йому довго потім згадуватимуть опоненти.
Він просить не панікувати через чутки про можливе російське вторгнення та обіцяє: в травні, як завжди, будуть сонце, вихідні і шашлики. "Я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!" – прогнозує він.
Двічі за цей місяць Зеленський розмовляє по телефону з Байденом. Посилаючись на джерела в українській владі, CNN повідомляє: останнього разу президенти посперечалися про те, наскільки серйозною є загроза російського вторгнення. Мовляв, Байден був впевнений, що вторгнення відбудеться, а Зеленський наполягав, що загроза від Росії "небезпечна, але не однозначна".
В Міністерстві оборони України доповідають: Росія за місяць збільшила присутність військ на кордонах на 20 тисяч осіб, разом із морською та авіаційною компонентою – це близько 130 тисяч. Але і цього недостатньо для повноцінного наступу.
Деякі регіональні політики також впевнені, що загрозу перебільшено. "Я вважаю, що війна сьогодні лунає тільки з телевізора, і ми чуємо десь з видань, інтернет-видань, десь політологи цю тему обговорюють жваво, але я не вважаю, що є така серйозна загроза для нашого міста", – каже міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
Зовсім по-іншому ситуацію сприймає головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Мені, як людині військовій, не подобається ця цифра у 100 тисяч. Повірте мені, що післязавтра ця цифра може скласти 210 тисяч, а ще через тиждень – 780 тисяч, у Російської Федерації є для цього всі можливості, – каже він. – Сьогодні я доводив до наших партнерів по НАТО, що це не ілюзія, це реальна загроза".
В публічній площині українська влада звертається до закордонних партнерів: санкції проти Росії треба вводити на випередження – в разі вторгнення вони вже не спрацюють. В Держдепі США відкидають цю ідею – "втратиться ефект стримування".
Що кажуть західні партнери
В України поки немає шансів вступити до НАТО, проте ніхто не може позбавити її права цього прагнути.
Росія передає США проєкти двох документів про так звані "гарантії безпеки", яких Путін вимагає від США (один договір двосторонній – США-РФ) та країн НАТО. В них Кремль вимагає від Альянсу взяти на себе зобов'язання, що виключають подальше розширення НАТО, зокрема приєднання України.
Захід ці пропозиції відкидає. "Ми маємо бути готовими до того, що діалог (з Росією – УП) не вдасться", – попереджає Єнс Столтенберг.
До Києва таємно прилітає директор ЦРУ Вільям Бернс та відкрито – держсекретар США Ентоні Блінкен. Один з варіантів, про який попереджають США: Росія може здійснити фейкову атаку на російських військових, звинуватити в цьому Україну і цим пояснити повномасштабне вторгнення до сусіда.
Борис Джонсон, спираючись на дані розвідки, заявляє: Росія має план блискавичної війни на території України і хоче швидко захопити українську столицю. Потенційним кандидатом, якого Москва прагне привести до влади в Києві, британське МЗС називає екснардепа Євгена Мураєва.
Британія відправляє до України протитанкову зброю і робить це, оминаючи повітряний простір Німеччини.
A second RAF C-17 is heading towards Ukraine this evening, both deliberately avoided German airspace. I wonder if Germany is refusing flights with weapons for Ukraine access to their airspace. pic.twitter.com/7Y1rBqjmO4— Kyle Glen (@KyleJGlen) January 17, 2022
Цей маршрут – в обхід Німеччини – добре ілюструє позицію Берліна щодо можливого російського вторгнення. Берлін забороняє продаж своєї зброї Києву та відмовляє іншим країнам в передачі німецької зброї Україні.
Показовим стає висловлювання командувача ВМС Німеччини віцеадмірала Кай-Ахім Шьонбаха про те, що Крим в Росії назавжди, а Путін просто хоче поваги. І хоча Шьонбах після цих висловлювань втратив посаду, ситуація яскраво демонструє погляди частини німецького суспільства.
Ще один зразок німецької політики: згода Берліна передати Україні 5000 військових шоломів, тоді як Україна просить Німеччину про летальну зброю.
А що там Росія
Москва продовжує концентрувати війська біля західних кордонів та в Криму. В Женеві проходять переговори США та Росії щодо гарантій безпеки, але прориву, як і очікується, немає.
В Держдумі РФ з'явився проєкт звернення, в якому Путіна просять визнати "ДНР" та "ЛНР".
- Загроза вторгнення обговорюється в суспільстві все активніше
- Добові антирекорди із зарадження COVID-19
- Повернення Порошенка з Європи, суд та рішення про особисте зобов'язання
- Трагедія в Дніпрі: строковик розстріляв караул нацгвардійців
- Україна переживає глобальну хакерську атаку на сайти Кабміну та на "Дію".
"На початку місяця відпочивали з дітьми, гуляли новорічною Бучею, ходили на ковзанку, гуляли в Києві.
Вже з 9 числа знову розпочалася робота. У мене три великі проєкти, кожен із яких вимагає багато уваги. Січень пролетів дуже швидко. До того ж у мене дуже неприємно і надовго зламалася машина.
Повідомлення про "концентрацію військ", "навчання" викликали роздратування. Не пам'ятаю, може, це було і в січні, я дізнався про навчання з цивільної оборони на підприємствах".
Велика завантаженість роботою – це, зокрема, з тієї причини, що треба віддавати взяті на купівлю будинку гроші. Роками це відчуття заборгованості буде тиснути на Романа. І позбудеться він його зовсім скоро – поверне останню частину свого боргу 23 лютого 2022 року.
Перша половина лютого 2022
Росія вже перекидає до кордону з Україною не тільки військових, але й бійців Росгвардії – відповідні докази знаходять у соцмережах розслідувачі з Conflict Intelligence Team. Подібне переміщення – ще одне зі свідчень того, що РФ готується до широкомасштабного наступу.
На свіжих супутникових знімках видно, що Росія розгортає нові намети й збільшує кількість військової техніки біля кордону.
Німецький таблоїд "Bild", посилаючись на дані розвідки, розповідає про плани Кремля. На першому етапі планується оточити і захопити великі українські міста. На другому – скликати маріонеткову "Народну Раду" замість Верховної Ради. Третій етап передбачає знищення руху опору та створення таборів, в які кидатимуть українців, не згодних з російською окупацією.
Що каже українська влада
Президент підписує указ про збільшення грошового забезпечення військових (не нижче 3-х мінімальних зарплат) і збільшення чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб. А головним внутрішнім ворогом визначає паніку.
"Я вважаю, що на сьогодні в інформаційному просторі забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з боку РФ. Навіть вже кажуть відповідні дати. Сьогодні найкращим другом для ворогів є паніка в нашій країні, і вся ця інформація, яка допомагає тільки паніці, не допомагає нам", – пояснює Зеленський під час поїздки на Херсонщину.
За день до того CNN виходить з матеріалом про те, що влада США навмисно оприлюднює дані розвідки щодо ситуації навколо України, щоби віднадити Росію від збройного нападу.
Низькою вважає ймовірність російського вторгнення Олексій Резніков. На думку міністра оборони, наступ з білоруської сторони має найменший рівень ризику, а найбільш імовірний сценарій розвитку російської агресії – це дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні, зокрема проведення мітингів.
Що кажуть західні партнери
Кремль розглядає дев'ять можливих варіантів військового вторгнення і планує захопити Київ за два дні. Про такі плани розповідає американський телеканал NBC News з посиланням на джерела в розвідувальних агенціях США.
Інформацію про те, з яких боків може піти у наступ російська армія, канал ілюструє картою.
Лідери Франції, Польщі та Німеччини обговорюють у Берліні ситуацію щодо російської ескалації навколо України та доходять до висновку: задля миру потрібні переговори.
Вони й були – у Берліні за закритими дверима майже 9 годин говорили політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки", але – безрезультатно.
Знов зідзвонилися Байден з Путіним, і Білий дім знов попередив Кремль про наслідки від нового вторгнення. Після розмови Байден зателефонував Зеленському і пообіцяв швидку та рішучу реакцію США на можливу агресію РФ.
Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО, що вторгнення може відбутися 16 січня. За день до очікуваної атаки президент США виступив зі спеціальним зверненням щодо України. Байден повідомив, що Росія зосередила поруч з українськими кордонами 150 000 військових і що вторгнення все ще можливе.
"Міноборони РФ сьогодні повідомило, що деякі військові частини залишають позиції поруч з Україною. Це була б гарна новина, але є ознаки, що їхнє розташування залишається загрозливим", - наголосив Байден.
Борис Джонсон на початку 2022 року побував у Києві і поділився своїм баченням того, як треба реагувати на російську загрозу: "Комбінація санкцій з військовою рішучістю плюс дипломатія – це те, що ми вважаємо правильним". За підсумками свого візиту він записав відео для українців.
We stand foursquare behind the Ukrainian people and for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2022
🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/fnWli2qg3Y
А що там Росія
Росія тим часом починає масштабні військові навчання в Білорусі – спільно з білоруськими військовими.
Держдума РФ відправляє до Путіна звернення з проханням визнати "незалежними" окуповані райони Донецької та Луганської областей.
Сам Путін, говорячи про необхідність виконання Києвом Мінських угод, жартує про зґвалтування.
- Українці живуть в очікуванні вторгнення: 39% вважає, що воно дуже ймовірне або неминуче
- Нацвідбір на Євробачення: розвивається скандал навколо переможниці Аліни Паш
- Трухін хоче в ліс – розслідування щодо ДТП впливового нардепа від "Слуги народу" набуває розголосу
- Україна і Туреччина підписують угоду про створення зони вільної торгівлі
- Автівка з кортежу Ярославського збиває насмерть людину, підозри досі нікому не оголосили
- ШкарГеть – студенти вимагають відставки міністра освіти
"Це був час, коли кожен із моїх проєктів виходив на новий рівень масштабу. І кожен – це частина душі. За моїми задумами, найближчі два-три роки потрібно було лише багато і з задоволенням "крутити педалі".
У лютому я вже чув про навчання тероборони, у яких брав участь мій колега з академічного середовища Дніпра. Я пам'ятаю, що всі навколо говорили про збір "тривожної валізки". Але ми з Танею вирішили, що годі з нас, і якщо щось почнеться, то ми нікуди не поїдемо".
Вони все ж таки поїдуть, коли Росія знов застучить солдатськими чоботами під їхніми вікнами. Кілька днів переховуватимуться від обстрілів у підвалі сусідського будинку, а коли 4 березня настане тимчасове затишшя, вирішать втекти з-під окупації. Вже на сусідській вулиці їх побачать російські солдати і почнуть стріляти в автівку.
Роман вибіжить із розстріляної машини і кричатиме на російських солдатів: "Що ви накоїли? Ви вбили мою доньку, поранили мою дружину!". А на задньому сидінні хрипітиме його 16-річна Катя, якій куля пробила легеню.
Останній тиждень перед вторгненням
Українці втомились чекати нового вторгнення і все менше в нього вірять. За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", лише 19% респондентів оцінюють ймовірність повномасштабної атаки як високу (за кілька днів до того їх було 28%).
Причому тих, хто не вбачає загрози, на сході країни втричі більше, ніж на заході.
Журналісти-розслідувачі Conflict Intelligence Team раніше спостерігали російську гусеничну техніку (танки, БМП, САУ) на залізничних платформах та танкових транспортерах, а тепер вона рухається своїм ходом – за лічені кілометри від кордону.
"Ми вважаємо, що перекидання сил з інших регіонів добігло кінця, і очевидно йде вихід на вихідні позиції для можливого наступу", – доповідають в СІТ.
Про скупчення російської військової техніки у безпосередній близькості до кордону з Україною свідчать і нові супутникові знімки.
Що каже українська влада
17 лютого Володимир Зеленський виїжджає на передню лінію оборони – відвідує позиції українських військовослужбовців у Донецькій області.
Вже за два дні Зеленський виступає з потужною промовою в Мюнхені. Різка і безкомпромісна, вона вимальовує силует нової української політики – Україна не просить, а вимагає.
"Ми цінуємо будь-яку допомогу, але всі мають розуміти: це не благодійні внески, про які Україна має просити чи нагадувати. Не благородні жести, за які Україна має низько вклонятись. Це ваш внесок у безпеку Європи та світу. Де Україна 8 років є щитом", – каже з трибуни Зеленський. І наостанок попереджає: без рішень, що гарантують безпеку України, Київ вважатиме, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів.
Міністр Олексій Резніков звертається до військових ЗСУ. "Попереду важкі випробування. Будуть втрати", – попереджає він. І додає: в кінці Україну неодмінно чекає перемога.
ЗСУ проводить активну фазу військових навчань "Заметіль-2022" – з "Байрактарами" і "Джавелінами".
Вибухове відео з проведення спільних командно-штабних навчань «Заметіль-2022».https://t.co/jY2gqkTFmS pic.twitter.com/1aBy3odHYi— Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) February 16, 2022
Ввечері 23 лютого Верховна Рада вводить в Україні надзвичайний стан.
Що кажуть західні партнери
Сенат США 18 лютого затверджує резолюцію на підтримку України. В ній Джо Байдена закликають змусити уряд Сполучених Штатів зробити все, щоб накласти значні санкції на Росію і відновити мир у Європі.
Наступного дня Байден виходить на терміновий брифінг. Він заявляє: Путін вже ухвалив рішення про напад на Україну.
Про неминучість російського вторгнення каже Борис Джонсон. Росія планує найбільшу війну в Європі з 1945 року – попереджає британський прем'єр.
We stand foursquare behind the Ukrainian people and for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2022
🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/fnWli2qg3Y
А що там Росія
Путін вдає, що готовий до перемовин. Після телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном російський диктатор дає згоду на участь російської сторони в саміті з обговорення безпеки та стабільності в Європі. Блінкен і Лавров мають зустрітися на цьому саміті 24 лютого.
В Міноборони РФ стверджують, що частина військ закінчила навчання і залишає прикордонні регіони. Але це брехня.
Одночасно з цим відбувається загострення на Донбасі. Ватажки бойовиків ОРДЛО оголошують про евакуацію населення в Росію, а потім – про загальну мобілізацію.
Путін підписує укази про визнання ОРДЛО. А Рада федерації РФ дозволяє президенту використовувати війська за кордоном.
"По-справжньому щось серйозне ми відчули лише ввечері 23 лютого. Я забирав дитину з лікарні та заїхав на заправку.
Мене здивувало, що машин було більше, ніж зазвичай, люди були якимись напруженими і заправляли повний бак. Я, до речі, теж заправився до повного.
Вночі я чув звернення Зеленського, але масштаб того, що відбувається, не усвідомив. Після того, як я 23 лютого віддав останню суму боргу, для мене починалася нова сторінка життя. Але хто ж знав, що така…"
Всі члени родини Власенків виживуть. Завдяки сміливості сусіда, який перенесе поранених в свою автівку і довезе до лікарні. Завдяки професійності лікарів. Завдяки хлопцям з тероборони, які зможуть вчасно знайти кров необхідної групи.
"Як я діяв би, якби у січні Зеленський вийшов і попередив, що готується наступ Росії? Не знаю. Я думаю, що навряд моя поведінка сильно б змінилась. Ми були зайняті тим, що облаштовували своє життя. Наївні і абсолютно не підготовлені".
***
У грудні 2021 року Netflix випускає гостру політичну сатиру – науково-фантастичний фільм "Не дивіться вгору". В ньому вчені дізнаються про комету, що летить до Землі і за пів року знищить планету, а суспільство виявляється неготовим сприйняти катастрофічний сценарій найближчого майбутнього.
Для українського глядача цей фільм став до болю зрозумілим. Наприкінці 2021 – початку 2022 здається, що заклик не панікувати і не дивитися вгору перетворився на рефрен у коментарях українських посадовців.
Про фільм навіть згадує президент Зеленський, коли журналіст Sky News питає в нього, чи не применшує українська влада загрозу війни. "Ми дивимось вгору! Ми точно розуміємо, що відбувається, і ми про це говоримо з нашими людьми. Але ми в цій ситуації перебуваємо вже 8 років, і для нас важливо дивитись не тільки вгору, а й – під ноги", – відповідає голова держави.
В серпні 2022 року в інтерв'ю "The Washington Post" Зеленський пояснить, чому не попередив своїх громадян про напад Росії: це могло б спричинити хаос, мало б серйозні економічні наслідки та підштовхнуло б українців до масового виїзду з країни.
З початком великої війни Володимир Зеленський майже щодня звертатиметься до українців зі сторінки в youtube.
Але сто днів перед повномасштабним вторгненням – це період відсутності достатньої комунікації влади з суспільством.
Це місяці разючого дисонансу: коли закордонні лідери говорять одне, а внутрішні – протилежне.
Це минуле, в якому ми вірили в раціо і людяність жителів країни-терориста.
Це життя в невизначеності, може, ще більшої, ніж зараз, на дев'ятий рік війни – бо тоді ми не розуміли, чого чекати, а тепер чекаємо на перемогу.
І це час, коли ми боялися втратити країну, а замість цього відкрили її наново.
|Tweet